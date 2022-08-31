新华社北京8月31日电 题：“数字”点亮美好生活——透视第50次《中国互联网络发展状况统计报告》

新华社记者王思北

自1994年我国全功能接入国际互联网以来，互联网在促进我国产业结构优化升级、推动我国数字经济蓬勃发展、满足人民日益增长的美好生活需要等方面发挥了重要作用。

31日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第50次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%；互联网基础建设全面覆盖，实现“县县通5G、村村通宽带”。

数据的背后折射出哪些新趋势，“数字”如何点亮你我的美好生活？

数字社会稳步构建

报告显示，我国网民规模持续稳定增长。截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%。较2021年12月新增网民1919万，互联网普及率提升1.4个百分点。

“今年上半年，我国互联网发展稳中有进。互联网基础建设持续推进，助力网民规模稳步提升。”中国互联网络信息中心副主任张晓说，截至2022年6月，我国5G网络规模持续扩大，累计建成开通5G基站185.4万个。

“为更好地满足老年和特殊人群需求，工业和信息化部已组织完成对452家网站和APP的适老化、无障碍化改造和评测，让智能生活有温度、无障碍。”张晓说。

基础建设持续推进的同时，我国网络安全形势持续好转，遭遇安全问题用户比例进一步下降。

张晓说，本次报告显示，截至2022年6月，63.2%的网民表示过去半年在上网过程中未遭遇过网络安全问题，较2021年12月提升1.3个百分点；遭遇个人信息泄露的网民比例为21.8%，较2021年12月下降了0.3个百分点。

数字鸿沟加速弥合

报告指出，截至2022年6月，农村地区互联网基础设施建设全面强化，我国现有行政村已实现“村村通宽带”，推动农村地区互联网普及率较2021年12月提升1.2个百分点，达58.8%。

国家信息化专家咨询委员会委员高新民认为，我国农村互联网基础设施建设全面覆盖，数字技术在农村生产领域广泛应用，农村电商快速发展，为提升农村网民规模、弥合数字鸿沟、加快乡村振兴提供了有利条件。

“在2021年我国现有行政村实现‘村村通宽带’的基础上，2022年上半年我国又实现了‘县县通5G’。”高新民说，农村互联网基础设施建设的全面覆盖，有力推动了农村地区互联网普及率的稳步提升。今年上半年，我国农村网民规模达2.93亿，农村地区互联网普及率为58.8%，较2021年12月提升1.2个百分点。

同时，数字技术在农业生产领域广泛应用，物联网、大数据、人工智能、云计算等新一代信息技术与种植业、畜牧业、渔业等加深融合。

“2022年上半年，农村网络零售和农产品网络零售分别增长2.5%和11.2%。”高新民认为，农村电商有效助力乡村振兴，成为巩固拓展脱贫攻坚成果的重要手段。

数字经济构筑发展新引擎

报告显示，我国数字基础设施建设持续夯实，数字经济已成为稳增长、促转型、保民生的重要支柱。

北京大学经济学院副院长张辉表示，数字经济作为新型经济形态，以数字技术为核心，通过数字技术深度赋能实体经济，驱动国内循环大市场释放内需潜力，协调推进国内高质量发展和高水平对外开放，为应对新冠肺炎疫情冲击与国际局部逆全球化趋势发挥了重要作用。

报告还指出，工业互联网创新发展已成为加快我国制造业数字化转型和支撑经济高质量发展的重要力量。

对此，中国工业互联网研究院院长鲁春丛认为，我国充分发挥有效市场和有为政府相结合的作用，推动工业互联网发展迈出坚实步伐。

“工业互联网应用已覆盖45个重点行业，催生出六大典型应用模式。‘5G+工业互联网’在建项目超3100个，在10大重点行业形成20大典型场景。”鲁春丛说，工业互联网行业赋能、赋值、赋智作用日益凸显，展现出广阔前景和澎湃动力。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经