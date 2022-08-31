原标题：构建开放融合生态，打开国产手机行业发展新空间

中国信通院数据显示，2022年上半年，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%，上市新机型累计201款，同比下降5.6%。

近年来，手机市场由增量市场转入存量市场，行业整体增速放缓。手机业还有增长空间吗？新的增长点在哪里？

同样的市场，寻找差异谋差距，OPPO探出一条发展新路径，在ColorOS系统底层，架构了一个全新智慧跨端系统“潘塔纳尔”。这个系统以一个中间件形态，获得了端云协同的融合计算和泛在服务能力。

在潘塔纳尔推出之前，OPPO是以手机为中心构建服务；拥有了潘塔纳尔之后，跨设备、跨系统的连贯服务成为可能，这意味着实现以人为中心构建产品、服务和生态。

潘塔纳尔的出现，能为用户创造设备无界、服务直达的全新体验，也能帮助开发者降低开发门槛和成本，助力数字经济繁荣发展。

智慧跨端系统“潘塔纳尔”，为国产手机创新有效供给

回望手机发展历程，从国外手机一枝独秀到国产手机迅速崛起，从低端机占据市场到高端机羽翼渐丰，过去十年，我国智能手机全面普及，产品产量位居全球首位。可见，中国手机产业缺少的从来不是市场，而是不断推陈出新后的有效供给。

在产品技术加速迭代的今天，国产手机业的有效供给在哪里？

从需求侧看，有效供给在消费者的烦恼里。进入万物互联、互融时代，用户使用的智能终端种类和数量越来越多，不同设备上的应用生态体系有所差别，往往会影响使用体验。不少用户都曾遭遇这样的问题：上班时，在手机上浏览一篇文章，想把它快速拷贝到电脑文档中，却发现“此路不通”。下班时，想把电脑上的文档移至平板上继续编辑，还需要重新传导。

相关机构统计显示，目前国内移动互联网用户人均拥有5台智能设备，超过50%的用户存在跨设备跨应用的需求。据测算，到2032年，人均设备数量将达到12台。随着智能设备数量激增，万物互融进程加速，日均使用频率最高的手机设备角色分量更加明显，设备协同、跨端融合将成为新趋势，为手机企业增长打开新空间。

从供给端看，有效供给也在生产者的困惑里。来自不同品牌的不同设备，系统、硬件差异较大，过往单一设备的通用能力往往无法直接用于跨端场景，导致跨端开发投入大、效率低。如何低门槛实现无缝协同的跨端体验，怎样围绕用户需求提供连贯一致的一站式体验，随着用户群的逐渐细分，如何通过精准触达提升用户转化率，是行业面临的三个挑战。

向下游找痛点，向上游找问题，正是在这样的产业背景下，OPPO先行先试，交出自己的答卷——正式推出以人为中心的智慧跨端系统——潘塔纳尔，致力于突破多元化服务和异构设备的限制，向用户提供一站式服务体验。从更底层寻求技术突破，解决当前软件生态难以真正做到无缝互融的根本问题，在万物互融时代，为用户带来稳定、无缝、多场景、全时段智慧体验的同时，为手机产业突破既有“天花板”，实现新增长，拓展新思路。

构建软件“湿地”大生态，全方位提升智慧生活体验

正如一片广阔庞大的湿地，可以其自身的庞大容积和深厚多样的物种结构，来激发生物生产力，只有构建一个软件生态，才能真正实现万物互融，焕发产业新生机。

“潘塔纳尔湿地”生态系统以动植物的密集程度为世界瞩目。“以此作为名字，OPPO希望‘潘塔纳尔’以最大的开放性及友好性，构建一个人人可参与的数字世界。” OPPO软件技术规划与架构设计总监洪汉生说。

探出新路子，但仍须找准突破口。洪汉生介绍，作为OPPO自主研发的智慧跨端系统，潘塔纳尔其实是一个联系不同底层操作系统的中间操作组件，这就意味着它在不同系统上的底层运行是分阶段的，一如湿地生态的滋长繁荣。

在萌芽初期，更多聚焦在OPPO自身的设备。这一阶段接入系统的设备更多是靠自身开发的组件，把这些组件通过连接推送到第三方设备上安装，从而实现两个设备间协议的兼容。

举例来看，过去用户走到哪儿就需要将设备带到哪儿，基于潘塔纳尔系统，用户只需要拥有OPPO账号，就可以在多个设备上随时随地编辑，创意与工作将不再受限。

进入成熟期，当更多开发者将潘塔纳尔作为行业共创系统，这一系统将被集成进各种不同的三方设备中，通过打通底层驱动协议来协同上层终端服务，实现“设备无界”。

基于深入理解用户情境，潘塔纳尔将能帮助合作伙伴更懂用户，支持合作伙伴打造一站式用户体验场景，并适配最佳交互模式，通过精准触达目标用户提升服务效率和竞争力。

美好理想正在照进现实。作为OPPO智慧跨端系统潘塔纳尔的重要组成部分，2022 OPPO开发者大会上提出车机互融的系统解决方案——OPPO Carlink，借助这一系统，车机与手机深度融合后，车厂对车机依旧自主可控，在保障用户获得丰富的应用体验的同时，也保留了汽车厂商对智能座舱的自主性。

据了解，8月下旬，与上汽集团首家合作消息传出后，OPPO目前已与上百家汽车上下游产业链合作伙伴签署合作协议，将以车机互融作为核心场景，集中解决数字安全、软硬融合架构、端云深度融合等关键课题，推动车机融合的创新场景、技术标准的研究与落地。

“潘塔纳尔1.0将于2023年陆续推出。”OPPO软件战略总监张峻介绍，随着技术成熟和逐步开放，搭载潘塔纳尔的ColorOS将逐渐覆盖智慧出行、智慧办公、智慧文娱、智慧健康等多个领域，为用户提升智慧生活体验。

生态丰沛是必然之路，开放共生是产业发展大势所趋

当前，数字技术正加速融入经济社会发展各领域全过程，发展数字经济是大势所趋。作为数字经济时代人类社会的“基础设施”，所有新的信息技术应用、平台和服务模式有赖于软件创新和生态培育。

这就决定了手机业公司之间的下半场竞争可能是一场生态的竞争，谁能最大限度满足用户体验需求，提供更适配兼容的产品，谁就可能争取到成长新空间。谁能够最大限度地让生态丰沛充盈，谁就可以获得最多朋友。

向“融得广”进军，开放共生就是竞争力。一个实现万物互融的软件基座，势必要建立在一个开放、共生、共荣的产业生态之上。只有通过变“一家所有”为“开放共有”，才能集众智、采众长，既能加速产品迭代升级，也能降低企业开发成本，释放融通潜力。

洪汉生坦言，不同的开发者愿意接入，是我们做系统最大的难点。做好生态很重要的一点，就是让新接入的开发者能够做到最低成本的高效接入。“我们将潘塔纳尔系统设计为最大化的开放，希望全行业的合作伙伴能够共同参与开发系统，满足不同接入方的个性化定制需求。潘塔纳尔功成不必在OPPO一家公司，它首先要能成就我们的合作伙伴。”

向“用得好”着手，品质服务才有高价值。一款系统软件，要想加速从“可用”向“好用”迈进，既需要融合数据、传感、设备、计算等多种技术能力，还需要强化安全保障，这就需要企业以聚力攻关的“韧劲”、深化应用的“拼劲”和扎根产业的“闯劲”，持续提升自主创新能力。

创新难以一蹴而就，这就意味着企业必须保持战略定力、持之以恒投入。我们欣喜地看到，在OPPO既定的“3+N+X”科技跃迁战略中，潘塔纳尔已被列为三大技术计划中的重要组成部分，作为ColorOS的子系统，潘塔纳尔拓展了 ColorOS 作为操作系统的智慧跨端能力，将成为支撑ColorOS的技术底座之一。

OPPO表示，潘塔纳尔将来一定会开源。应该看到，开放、开源之路虽道阻且长，但已成为产业发展大势所趋。

顺应万物互融的时代大趋势，抓住数字经济发展新机遇，携手开发者与创作者共建开放、共生、共荣的产业生态，有效满足用户多层次、国内国外多样化市场需求，我国手机产业依然前景光明、大有可为。

(责编：曹淼、李源)

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