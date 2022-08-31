8月31日至9月5日，2022年中国国际服务贸易交易会在北京国家会议中心和首钢园区举办。

自2012年首次举办以来，服贸会已成为全球服务贸易领域的盛会，为参与各方提供了高水平合作平台和机遇，切实推动了国际服务交流合作。

“我们愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长。”

习近平主席鼓舞人心的话语，展现了中国加快构建新发展格局、坚定不移扩大高水平开放和与世界共享发展机遇的决心和信心，彰显了中国的大国责任与担当，激励各界人士携手共克时艰，共创更加美好的未来。

总监制丨钱蔚 王姗姗

监制丨张鸥

制片人丨兴来

主编丨宁黎黎

编导丨杨丽璇 闫格

剪辑丨杨艺

视觉丨王文蕾 谭景铭

音编丨马思遥

(责编：胡永秋、杨光宇)

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