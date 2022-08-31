人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

时政微视频丨服贸“惠”全球

2022年08月31日20:12 | 来源：央视新闻客户端
小字号

　　8月31日至9月5日，2022年中国国际服务贸易交易会在北京国家会议中心和首钢园区举办。

　　自2012年首次举办以来，服贸会已成为全球服务贸易领域的盛会，为参与各方提供了高水平合作平台和机遇，切实推动了国际服务交流合作。

　　“我们愿同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享服务贸易发展机遇，共促世界经济复苏和增长。”

　　习近平主席鼓舞人心的话语，展现了中国加快构建新发展格局、坚定不移扩大高水平开放和与世界共享发展机遇的决心和信心，彰显了中国的大国责任与担当，激励各界人士携手共克时艰，共创更加美好的未来。

　　总监制丨钱蔚 王姗姗

　　监制丨张鸥

　　制片人丨兴来

　　主编丨宁黎黎

　　编导丨杨丽璇 闫格

　　剪辑丨杨艺

　　视觉丨王文蕾 谭景铭

　　音编丨马思遥

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年铁路暑运结束 全国铁路累计发送旅客4.4亿人次
　　人民网北京8月31日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客4.4亿人次，日均716.8万人次，高峰日发送旅客873.5万人次，客流平稳有序；累计发送货物6.5亿吨，同比增加4537万吨，增长7.5%，货运保持高位运行。…
央企加大科技创新力度 让更多新材料“飞入寻常百姓家”
　　人民网北京8月31日电 （记者杜燕飞）0.03毫米柔性可折叠玻璃、经3D打印工艺加工制成的陶瓷印章……日前，在中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）举行的第三届“善用资源”开放日活动中，记者发现许多新材料已经“飞入寻常百姓家”，更好地服务百姓生活。 超薄电子信息显示玻璃系列。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部