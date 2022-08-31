原标题：中国新观察| 物联网从智能迈向自主将如何改变我们的生活？

当前，物联网行业发展方兴未艾。物联网演进趋势有哪些？在从智能迈向自主的过程中，面临哪些挑战？哪些行业又会迎来爆发？边缘计算又将怎样改变我们的生活？

近日，英特尔中国区物联网及渠道数据中心事业部总经理郭威接受中新网“中国新观察”栏目专访，对上述问题进行解读。

他表示，中国物联网的发展非常迅猛，边缘计算是物联网发展到一定阶段的必然产物，它可以让大家生活得更便捷、更健康、更舒适。英特尔作为“砖瓦匠”，以技术融合驱动边缘计算的发展，为各行业的数字化发展提供助力，支撑国家经济社会的发展，让人民的生活越来越好。

物联网正在从智能走向自主

这些年，物联网获得广泛的认可与部署，根据中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告(2021)》，中国物联网产业规模已突破1.7万亿元，预计2022年物联网产业规模将超过2万亿元。

“中国物联网的发展非常迅猛”，郭威表示，新需求、新技术和新品牌巨头正驱动着物联网行业的发展，从单一行业来看，行业集中度会逐渐提高，头部玩家在行业中占据越来越高的市场份额，但同时物联网又是一个非常碎片化的行业，随着中国经济社会的发展，越来越多行业会涌现出来。一方面在不断集中，另一方面又有碎片化提供更多的机会，这是行业的一个发展趋势。

展望未来，物联网正在从智能走向自主，但在实现“自主”的过程中，也面临一些瓶颈和挑战。

在郭威看来，目前最大的挑战并不是技术，而是对每个行业的真正需求和痛点的深入挖掘。有些行业在智能阶段就能比较好解决问题，有些行业要在迈向自主才能更好地解决问题。在挖掘痛点之后，需要合适的硬件软件整体方案去满足需求。英特尔作为芯片和底层软件供应商，和合作伙伴一起合作设计出更多的设备以及解决方案，去满足各个行业从智能到自主的过程中的需求，更好地解决行业迈向自主之后的痛点。“从硬件角度来说，我们提供更好更多样的‘砖’和‘瓦’，支持我们的行业客户去搭建出更好更多更漂亮的‘房子’。”郭威说。

重点关注这些行业

整个物联网产业在实现由技术驱动转向应用驱动的过程中，一些行业也借着物联网的“东风”迎来新的“春天”。

郭威表示，从技术驱动向应用驱动是一个长期的过程，一些传统行业也慢慢在从简单的单体设备向物联网发展。

以教育为例，这两年有越来越多的电子设备去辅助教学，从电子白板到边缘服务器，到整个校园网，都有大量的物联网支撑学校的发展。借助边缘服务器，教室的温度可以实时调整，老师可以控制教室里面多台电子设备，包括电子白板以及学生在用的终端，从而提高教学的效率。

“除了教育以外，这两年，零售、金融包括视频会议发展也很快，工业、交通、医疗行业也有越来越多的物联网应用，通过这些应用能更好地满足行业的需求和老百姓的生活需求。”郭威说。

边缘计算让生活更便捷

在后疫情时代，越来越多企业开始通过边缘计算，来更好地处理和保护持续增长的全新海量数据。据机构预测，到2025年，75%的数据将产生于边缘，包括数据中心之外的工厂、医院、零售商店和城市等。

边缘计算为何迎来爆发？郭威分析，边缘计算是物联网发展到一定阶段的必然产物，时延、带宽、效率的考量让边缘计算市场不断发展扩大。数据越来越海量，从智能技术的成熟度以及成本等各方面角度考虑，不需要把数据送到最后的“大脑”去处理，在边缘的一些节点去做处理，效率会更高。

他解释道，海量数据传输到云端会产生时延问题，例如矿泉水生产线上有一瓶水有瑕疵，如果摄像头把数据送到数据中心做决策后再返回，机械手再去把矿泉水抓出来，这对整个产线的高效运作会有不小的影响，而通过本地的边缘计算，它马上就能够现场反应。再比如，面对街头突发的交通事故，所有智能驾驶汽车的激光雷达传感器和街边的高清摄像头会同时捕捉数据，同时向后台数据中心传送，这会马上把带宽挤占掉，甚至可能产生网络风暴，而边缘计算就能减少带宽的挤占，在本地就完成所有决策，迅速实现最优的车流量调度指引。

而随着边缘计算应用的扩大，可能会出现无数令人惊喜的创新，从而改变老百姓的生活。

在郭威看来，边缘计算可以让大家生活得更便捷、更健康、更舒适。例如，在医院ICU里有很多仪器设备，某个仪器数据告警就会通知护士，但往往每个设备数据都没有告警，但多个数据汇集起来就会让医务人员判断可能会有风险，这时候边缘计算就可以汇聚分析各个仪器设备的数据，更早给医务人员告警，从而挽救病人的生命。

“砖瓦匠”支撑行业发展

边缘计算在解锁行业增长新动能、驱动智慧城市及工业创新发展、推动零售及交通数字化转型升级等方面发挥重要作用，日益成为行业数字化转型、新型基础设施建设的新选择，成为产业创新、拉动经济发展的抓手。

而在这个过程中，英特尔以技术融合驱动边缘计算的发展，为各行业的数字化发展提供助力。例如，英特尔将网络与边缘视为整体并付诸实践，持续推动网络与边缘转型，并为客户提供业界先进的可编程平台，加速其开发进程，从而促进产业生态的成熟。此外，横跨计算与网络，英特尔还看到了云到边缘的深层次基础架构变革，正在通过包括无所不在的计算、无处不在的连接、人工智能、从云到边缘的基础设施在内的“四大超级技术力量”推动智慧交通、智慧工业、智慧城市、智慧零售、智慧场馆、车联网等创新应用的落地。

郭威表示，技术融合，一是硬件软件的产品融合，二是生态链的融合。英特尔用标准化的芯片或软件支撑工业、医疗、教育、零售、交通等各种各样的客户，这是技术融合。同时，英特尔不仅支持利用其芯片做设备的公司，同时还和合作伙伴一起更好支撑他们的客户，让他们的客户使用基于英特尔芯片的设备解决方案去真正解决问题，这就是生态链的融合。

“英特尔提供了能够支撑物联网或者边缘计算发展的最基础的计算能力，与合作伙伴一起把计算能力变成设备，支撑应用。”郭威说，“英特尔就是‘砖瓦匠’，通过做好最底层的‘一砖一瓦’去支撑我们的客户。”

对于如何更好推动边缘计算发展，郭威建议，要深入了解行业，因为边缘计算面临的挑战就是行业碎片化严重，每个行业的应用软件、硬件都有区别，但机会也蕴藏其中，越是在碎片化市场做好一个定制化方案，更好满足客户的需求，越能支撑行业的发展。这要求大家要深入第一线了解行业需求，才能真正做出需要的方案。

郭威表示，对于英特尔而言，要进一步利用好自身在水平化芯片和大量软件上的优势，去服务好市场。如果能服务好，就能助力物联网、边缘计算市场的发展，支撑国家经济社会的发展，让人民的生活越来越好。(记者 李金磊)

(责编：曹淼、李源)

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