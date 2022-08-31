原标题：“展翅计划”助力港澳台青年在粤实习就业

在香港特区政府驻粤经济贸易办事处内，香港青年陈学文正坐在电脑前，核对一档名为“港人内地小百科”的栏目。他仔细阅读，确保发布内容准确无误。

陈学文是暨南大学法语专业的学生。今年暑假，他通过“展翅计划”港澳台大学生实习专项行动在广州实习，为之后在内地求职积累经验。

短短两个月，陈学文已参与到粤港澳大湾区广州行业发展机遇研学等一系列活动的策划和产品制作中，为香港青年了解内地提供帮助。

“我出生在香港，在内地读大学，所以在工作中，我更了解香港青年的所思所盼，可以更好地将内地政策传递给他们。”陈学文说。

“展翅计划”港澳台大学生实习专项行动是由共青团广东省委员会、广东省青年联合会等部门共同实施开展的项目。为了让港澳台生“零距离”接触政府工作，今年“展翅计划”推动部分有条件的党政机关及事业单位开放供岗，让港澳台生充分感受国家的治理效能和民生温度。

“在实习期间，我看到了同事们在处理工作时对待每个细节严谨的态度。”陈学文说，“在这里能够切身了解政府部门架构、运作体系，对我今后在内地求职的生涯规划有很大的参考价值。”

澳门青年梁嘉欣是华中师范大学物理学专业的一名学生，通过“展翅计划”，她来到北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院数字体验馆实习，负责策划数学体验馆活动、展会，设计开发馆内展示板块等工作。

“很庆幸这份实习可以让自己做一些原创性的工作，比如剪视频、设计课程、策划活动，这些刚好跟自己的兴趣和专业相契合，在工作中感受快乐的同时也积累更多经验。”梁嘉欣说。

来自台湾的刘育宇就读于华中师范大学地理科学专业，这个暑假在深圳市南山区教育局实习。“我在中国台湾出生，在大湾区成长，看到大湾区经济飞速发展以及祖国综合实力的上升，我感到自豪。完成学业后我希望能够回到大湾区，加入到建设祖国的队伍中。”

今年暑期，“展翅计划”采用“先摸清需求、后开发配岗”工作模式，按需开发共1071家实习机构、3286个优质岗位，策划知行湾区、红色寻根、分享座谈、对话高管、岗前培训等实践交流活动，受到学生欢迎。（记者 胡拿云、李军）

(责编：曹淼、李源)

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