原标题：赤峰人才新政“真金白银” 支持高校毕业生就业创业

为最大限度降低疫情对高校毕业生就业的影响， 8月23日，赤峰市人民政府举办新闻发布会，出台《赤峰市促进高校毕业生就业创业的若干政策》，积极发挥政策引领带动作用，吸引更多高校毕业生来赤峰市就业创业。

在“开发高校毕业生就业岗位”方面，赤峰市充分使用机关事业单位编制资源，年度机关事业单位招录（招聘）规模不低于3500人；每年开发项目生岗位3500个，鼓励高校毕业生服务基层；提升120个人才专项编制使用效能，为重点企业和项目引进急需人才；开发科研助理岗位；扩大就业见习规模，每年全市各单位提供见习岗位不少于5000个。

在“落实高校毕业生求职就业补贴”方面，赤峰市对刚性引进的人才，按照博士30万元、硕士10万元标准发放一次性安置费；企业吸纳高校毕业生的，除享受自治区1500元的一次性扩岗补贴外，按照博士生、硕士生、本专科生再给予企业每人2万元、6000元、1500元一次性扩岗补贴；到该市企业工作的高校毕业生，按照博士生、硕士生、本科生、专科生每人每月3000元、2000元、1000元、500元标准发放两年生活补贴；支持在本地购房，最高可申请2万元的购房补贴；对于贫困高校毕业生来该市企业就业的，再给予每人一次性2000元求职补贴；落实国家社会保险补贴、灵活就业补贴和免费技能培训。

在“支持高校毕业生在赤创业”方面，赤峰市为高校毕业生提供最高50万元的创业担保贷款及贴息、提供创业服务支撑、落实一次性1万元创业补贴、资助来赤创业大赛获奖团队。

在“强化高校毕业生就业创业服务保障”方面，赤峰市各级各类人力资源服务机构为园区企业一次性输送30人以上高校毕业生的，按照每人300元给予其职业介绍补贴；强化就业创业公共服务，为高校毕业生搭建线上线下就业服务平台；实行高校毕业生体检结果赤峰境内互认。

高校毕业生作为最庞大的就业群体，不仅牵一发而动全身，更是赤峰市委、政府“稳就业”工作的重中之重。赤峰市政府副秘书长刘晓东说，我们鼓励全市各类市场主体积极吸纳高校毕业生就业，既是落实国家、自治区关于稳住经济大盘、促进高校毕业生就业工作部署的具体体现，又是赤峰市完善“鸿雁北归、赤子还乡”引才政策体系、建立从高层次人才到普通高校毕业生全覆盖引进政策体系的重要一步。（记者 魏那）

(责编：曹淼、李源)

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