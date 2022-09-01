上海商汤科技开发有限公司副总经理李兆松。人民网记者 于凯摄

人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰）近日，传播内容认知全国重点实验室在京举办了以“人工智能及AI算力加速数字经济”为主题的应用示范交流会。会上，上海商汤科技开发有限公司副总经理李兆松指出，“十四五”时期，我国数字经济转向新阶段，智算设施将成为“新基建”的核心内容。

什么是人工智能的基础设施？李兆松认为，从人工智能三要素出发，数据、算力和算法构成人工智能的基础，同时也是数字经济的基础。在人工智能领域发展的大趋势下，让这三个要素做到有机融合，整合建设的人工智能基础设施，将更好地支持人工智能产业和数字经济的发展。

李兆松表示，人工智能基础设施作为数字经济的核心生产力，其发展驱动力可以从三个角度来看：

从行业角度看，很多行业已经涌现出规模化的人工智能基础设施需求，比如：自动驾驶相关领域，特斯拉率先提出的基于AIDC建设数据闭环的模式，还有传统工业企业的数字化和智能化转型，通过人工智能支持交叉学科的研究和发展，也进一步推动了对大规模的人工智能基础设施的需求。

从人工智能产业链角度看，人工智能产业链比较长，从水电机房机柜、到芯片服务器、到平台层软件、到上层场景化的SaaS软件，其中每一块都有独特的竞争壁垒，从而导致了产业链各赛道的玩家会分化，提供精细化解决方案。

从技术趋势发展角度看，模型训练需要的算力规模越来越大，对算力的集约化建设提出了越来越高的要求；同时对工具的智能化水平也有了更高的要求。

对于人工智能基础设施的定义，李兆松还有另一个角度解读。他提到，商汤提供的人工智能基础设施，其全链条服务可以拆解成一个梯形图。最上层是应用，场景需求是最终价值；下一层是算法工具和数据开放服务；再下面是大规模高效率的算力调度服务；然后是国产芯片和相关适配领域。

“人工智能基础设施作为关键性的新型信息技术发展基座，被视为拉动我国数字经济发展的新动能，其产业化进程已逐步从人工智能技术与各行业典型应用场景融合赋能阶段向效率化、工业化生产的成熟阶段演进。”李兆松表示，2020年新基建政策出台之后，各地纷纷开始建设智算中心，几乎每个省市都有智算中心相关的布局，掀起了智算中心落地的热潮。

最后，李兆松还表示，作为智能化转型关键支撑能力，人工智能基础设施所带来的创新增量价值引人瞩目，产业应用规模不断突破，数字经济加速器的产业地位逐步稳固。随着技术迭代更新的高速发展、产业链分化的整体趋势趋势及行业应用落地的迫切需求，人工智能基础设施逐步成为不可或缺的关键能力。提供大模型+大算力的AI基础设施已经成为数字经济深化和产业转型核心引擎。

(责编：王仁宏、高雷)

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