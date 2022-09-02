组图丨服贸会综合展区亮点纷呈 各类高科技应用最“吸睛”
人民网北京9月3日电 （记者许维娜、翁奇羽）服务合作促发展，绿色创新迎未来。用元宇宙打造体验馆和成果发布厅，以VR等技术提升沉浸式文旅体验……日前，2022年中国国际服务贸易交易会在北京举行，为世人呈现全球服务贸易的新产品、新技术、新应用场景。
以数字化拓展全球服务贸易市场，正在成为服务企业关注的重点。在本届服贸会上，不难看到，在互联网、人工智能、大数据、元宇宙等领域，新技术、新成果、新应用正在不断涌现，各类高科技应用正在为全球服务贸易注入新的动力。
在国家会议中心综合展区的高通展台，参观者通过工体元宇宙GTVerse，沉浸式体验足球带来的乐趣。人民网记者 翁奇羽摄
在国家会议中心综合展区的爱普生展台，参观者正在沉浸式体验模拟飞行。人民网记者 翁奇羽摄
参观者正在体验新款5G手机。人民网记者 翁奇羽摄
工作人员正在展示工业AR头戴计算机。人民网记者 翁奇羽摄
在国家会议中心综合展区，工作人员正在展示智能配送。人民网记者 翁奇羽摄
观众正在参观智能配送。人民网记者 翁奇羽摄
在国家会议中心综合展区的太平洋保险展台，参观者正在进行免疫力检测。人民网记者 翁奇羽摄
在国家会议中心综合展区的亚马逊科技展台，参观者正在体验模拟赛车带来的乐趣。人民网记者 翁奇羽摄
在国家会议中心综合展区的英特尔展台，通过动态3D捕捉技术，参观者正在体验趣味射门。人民网记者 翁奇羽摄
在国家会议中心综合展区的阿里展台，参观者现场体验高清4K直播。人民网记者 翁奇羽摄
工作人员正在为参观者介绍高清4K直播解决方案。人民网记者 翁奇羽摄
在国家会议中心综合展区的飞象星球展台，工作人员正在操作展示智能批改系统。人民网记者 翁奇羽摄
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