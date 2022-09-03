人民网北京9月3日电 （记者罗知之）中国人民银行2日发布公告，审查并批准了深圳市招融投资控股有限公司的金融控股公司设立许可，并同意其更名为招商局金融控股有限公司（简称“招商金控”）。

这标志着第三块金融控股公司牌照正式落地，且此次仅招商金控1家获批。作为招商局集团（简称“招商局”）的全资子公司，招商金控也因此成为国务院国资委体系内首家央企金融控股公司。

这块“金控牌照”有何特色？

招商金控的母公司——招商局“实业+金融”特色十分突出。作为百年央企、综合央企、驻港央企，其业务集中于交通物流、综合金融、城市与园区综合开发三大核心产业，近年来亦布局邮轮、大健康、检测等新产业。

2021年，招商局实现了“十四五”良好开局，各项经济指标再创新高：实现营业收入9292亿元、同比增长14.2%，利润总额2122亿元、同比增长21.2%，净利润1695亿元、同比增长23.7%，截至2021年底总资产11.5万亿元，其中资产总额和净利润蝉联央企第一。

招商金控相关负责人介绍，招商局从航运起家，由于航运业务的高风险性，招商局在成立之初便创办保险公司，发展金融业务，支持实业发展。“对风险的高度重视是航运和金融共同的基因，也是招商局可以做好金融业务的原因之一。”近年来，招商局综合金融业务已涵盖银行、券商、资管、保险、多种金融（融资租赁、不良资产管理）等领域，形成了“4+N”业务布局。

换言之，招商局的金融板块覆盖了除信托之外的主流金融牌照。而此次获批“金控牌照”，无疑为其打造全牌照、全生命周期的综合金融服务平台增添了最重要的砝码。

公告显示，此次获批的招商金控，原名“招融投控”，是1997年由招商局旗下招商局轮船有限公司成立的全资子公司。今年1月19日，招融投控在向中国人民银行递交申请后，完成注册资本从70亿元到170亿元的增资。

这意味着，招商局的金控模式，是直接利用现有的金控平台，不再另设新的主体。而中信集团是新设金控新主体，“中信金控”于7月15日正式揭牌；北京金控则是以集团作为申请金控牌照的主体。

探索金控，招商局稳步先行

据招商金控相关负责人介绍，早在1999年，招商局就组建成立招商局金融集团有限公司，对金融业务实施专业管理和指导。“可以说，招商局集团在探索金控、布局金控、做实金控等方面一直走在前列。”

据人民网财经了解，早在2018年金控模拟监管试点时，招商局作为5家代表性企业之一就承担了多项试点工作的推进，包括在2016年启动股权结构优化工作基础上，稳妥推进境内外金融股权的整合，加强实业与金融的风险隔离，强化金融业务专业化管理；加强全面风险管理体系建设，搭建三层三道风险防线，加强关联交易、集中度与流动性管理，推进审计集中等。

此外，试点期间，招商局还配合监管机构开展专题研究，助力监管信息系统建设等。

此次招商金控从申请到获批，历时仅8个多月，也从侧面反映出前期试点工作的效果。

招商金控迈入发展新阶段

公开数据显示，招商金控监管口径下风险并表及参股重要性机构总计约670家。2022上半年，招商局金融业务净利润733亿元，同比增长5.7%；截至2021年末，总资产规模10.4万亿元，管理资产规模（AUM）超19万亿元，在国内大型综合性金融集团中位列第一。

上述负责人向人民网财经表示，招商金控获批成立，可以说既是符合外部监管的要求，也是满足内部管理的需求。招商金控将全面落实监管要求，并以此为契机，加强风险管理、财富管理、金融科技“三个能力”建设，致力于实现高质量发展，展现央企金控风貌，打造创新引领、协同驱动、特色鲜明、国内领先的金融控股集团，更好地满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。

而作为驻港央企，招商局在港经营从未间断，此块牌照也料将对其在港金融业务产生深远影响。

据了解，目前，招商金控和主要成员企业在港都设有机构，合计在港单位13家，业务涵盖银行、投行、证券交易、资产与财富管理、股权投资、财险与保险经纪、融资租赁等多个领域，跨境金融、财富管理等业务特色突出。

上述负责人分析表示，招商金控获批成立，一方面将有利于加强在港总部和金融机构的风险管理能力，支持在港金融机构做强做优做大，提升国际竞争力；另一方面，将有利于推动金融成员企业充分发挥两地资源配置以及跨文化、跨制度经营优势，为客户提供高效、合规的跨境金融服务，特别是在跨境资金融通、资本市场服务、财富管理、科技金融等方面形成特色，助力香港国际金融中心地位的巩固与提升。

招商局相关负责人表示，作为招商金控的母公司，招商局始终坚持“国家所需、招商所能”，以国家的战略作为资源配置的方向，发挥实业和金融的综合优势，从“提升服务实体经济质效”“服务科技强国战略，加强科技金融服务能力”“促进绿色金融发展，助推绿色低碳转型发展”“做好风险管理，满足客户财富管理需求”等四方面服务实体经济发展需要，服务百姓财富管理需求，服务国家经济社会发展大局。

(责编：郭思邈、章斐然)

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