人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

三部门联合发布大中小企业融通创新九大模式

2022年09月08日16:31 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月8日电 （王绍绍）8日，2022全国专精特新中小企业发展大会在南京举行，会上，工业和信息化部、国务院国资委、全国工商联联合发布了大中小企业融通创新九大模式。

据了解，按照十一部门联发的《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新的通知》要求，工业和信息化部、国务院国资委、全国工商联近期启动大中小企业融通创新典型模式征集遴选工作，发掘和提炼了一批具有典型性、代表性、特色性的模式及经验做法，为各地加快构建大中小企业融通创新生态提供借鉴。具体模式如下：

生态圈融通模式，指大企业通过投资孵化、资源赋能、引企育企构建产业生态，助力生态圈中小企业提质升级、加速成长。如，小米等大企业立足核心优势打造立体赋能、创新活跃的生态圈。

供应链融通模式，指大企业加强对配套中小企业在工艺技术、质量管理、标准体系等方面的带动提升，双方高效协作、同体共筑竞争优势。如，徐工等大企业联合配套中小企业组建“同盟军”，提升供应链协同效率和质量。

创新耦合融通模式，指大企业向中小企业提供创新要素支撑，中小企业向大企业输送技术创新成果，形成体系化协同创新能力。如，海尔等大企业汇聚中小企业创新成果补链强链，促进科技创新“双循环”。

融资供给融通模式，指大企业与金融服务机构加强供应链多维数据互联，实现自身优质资信与上下游中小企业共享共用、多级流转，提升中小企业融资可获得性。如，TCL等大企业搭建供应链金融平台，为小微企业精准输血。

地孵化融通模式，指大企业建设孵化基地，通过创业服务、产业链支持等方式，打通创新创业双向转化渠道，重点在链上延伸孵化中小企业。如，中科新松等大企业依托众创基地创新加速孵化模式，链上培育创新型中小企业。

平台赋能融通模式，指大企业建立开放式赋能平台，共享市场、品牌、技术、设计等资源，增强中小企业竞争力，发展壮大平台生态。如，阿里巴巴等大企业探索建立交互赋能开放平台，实现对中小企业的资源导入、精准服务、生态对接。

数据联通融通模式，指大企业基于工业互联网平台等与中小企业实现数据联通，带动中小企业“云上”融入产业链和大企业生产运营体系。如，中联重科等大企业借助工业互联网平台推动中小企业业务上云、数据成链、智能运营。

内部孵化融通模式，指大企业建立双创激励机制，孵化内部创业团队，创办更多中小企业。如，渤海化工集团等大企业改革双创体制机制，通过内部裂变催生巨大创新动能。

产业集群融通模式，指中小企业在大企业周边区域建厂，为大企业提供近距离、快响应的配套产品和服务，共享资金、人才、公共技术服务等产业资源。如，中车株机等大企业聚合上下游共建自主创新水平高、核心竞争力强、影响辐射广泛的产业集群。

据了解，下一步，工信部、国资委、工商联等部门将加强大中小企业融通创新典型模式宣传推广，带动地方创新实践，大企业主动探索，充分激发创新创造活力，共创大企业“千帆竞发”、中小企业“万马奔腾”的融通发展格局。

为做好大中小企业融通创新典型模式宣传推广，释放“专精特新”企业活力与韧性，赋能其高质量发展，人民网于近期发布了“小巨人护航计划”，并上线了“828企业服务平台”（http://828.people.com.cn/），征集专精特新企业发展面临的问题，展示大中小企业融通创新的优秀案例，助力推动形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态，促进中小企业高质量发展。

具体来看，依托“828企业服务平台”，人民网“小巨人护航计划”将广泛联合各界资源，通过政策解读、课题调研、资源对接、产业合作、经验交流等多种形式，重点围绕政策服务、诉求反馈、供需对接、专业服务、品牌建设与经验交流等功能，为全规模、全所有制、全生命周期企业，提供一站式平台服务。

(责编：郭思邈、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：今年中秋节假期预计全国日均发送旅客约2400万人次
　　人民网北京9月8日电 （记者王连香）“经过综合研判，预计今年中秋节假期全国日均发送旅客约2400万人次，同比下降32%，较2019年下降53%。受疫情形势和各地防控政策的影响，假期群众旅行半径较正常时期将明显缩短，以‘郊区乡村游、城市休闲游’的本地游、周边游、短途游为主，不会出现明显的客流高峰。…
农业农村部：2021年全国奶类产量达3778万吨 同比增长7%
　　人民网北京9月8日电 （记者李栋）记者从近日举办的第十三届中国奶业大会暨2022年中国奶业20强（D20）峰会上获悉，2021年全国奶类产量3778万吨，同比增长7%；乳制品产量突破3000万吨。 根据新发布的《中国奶业质量报告》，2021年我国奶业产量稳步提升，消费日渐恢复。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部