2022中国民营企业500强榜单发布
2022年09月09日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月8日电 （记者杨昊）全国工商联近日在京发布2022中国民营企业500强榜单。京东集团、阿里巴巴（中国）有限公司、恒力集团有限公司位列前三，位居前五的民营企业营业收入均超过6000亿元。
当天还发布了中国民营企业500强调研分析报告，调研数据的时间范围为2021年1月1日至12月31日。报告显示，民营企业500强门槛为263.67亿元，比上年增加28.66亿元；19家500强企业营业收入超3000亿元；资产总额超过千亿元规模的企业有88家。共有28家民营企业500强入围世界500强。
据悉，今年是全国工商联连续组织开展的第二十四次上规模民营企业调研，共有8602家年营业收入5亿元以上的企业参加。
《 人民日报 》（ 2022年09月09日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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