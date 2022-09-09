常 钦

让丰收的农民获得真金白银的回报，真正为种粮农民解难题、增底气、强信心，我们的“米袋子”就会装得更满，丰收的成色也会更足

又是稻谷飘香时。江西省永丰县藤田镇老圩村，种粮大户吴先东忙着用植保无人机给稻田喷洒营养剂，“无人机一台4.8万元，政策补贴了3/4，好农机为丰收护航”；贵州省息烽县九庄镇纸房村，村民杨文峰种植了20多亩水稻，领到两次种植补贴共1300多元，“拿着补贴来种地，种粮更有奔头，明年准备再扩大面积”……一项项惠民好政策给种粮农民吃下“定心丸”，稳住他们多种粮、种好粮的积极性。

今年我国粮食生产好消息不断，继夏粮实现高位再增产之后，早稻也迎来丰收。近日，又有一则好消息振奋人心：中央财政下达资金100亿元，再次向实际种粮农民发放一次性补贴，统筹支持秋收秋种，缓解农资价格上涨带来的影响。这已是今年中央财政第三次下达补贴资金，既支持种粮的小农户发展生产，又为新型经营主体发展适度规模经营提供支撑。政策释放出国家重农抓粮积极信号，对于稳定农民收入，调动农民种粮积极性具有重要意义。

农民是种粮的主体，是保障国家粮食安全的重要力量。充分保护和调动农民的种粮积极性，国家的“米袋子”才会更有保障。近年来，我国不断加大对农民“多予”的力度，稳步提高稻谷小麦最低收购价水平，完善稻谷补贴、玉米大豆生产者补贴等政策，推动三大主粮完全成本保险和种植收入保险实现主产省产粮大县全覆盖，通过价格支持稳预期、收入补贴保成本、保险扩面降风险、经营服务增收益，让农民种粮有利可图，得到亿万农民的衷心拥护。但也要看到，当前种粮比较效益依然不高，受不断走高的生产成本影响，农业生产经营收入在农民整体收入中的占比在下降，必须进一步强化农民种粮收益保障机制，稳定种粮农民的生产预期，不让他们在经济上吃亏。

调动农民种粮积极性，让种粮农民底气更足，关键是让农民种粮有钱挣、得实惠。一方面，通过增加政策供给提效率。继续加大支农投入，提升惠农政策效能，针对不同规模的种粮主体分类施策，多渠道富裕农民、提高农民、扶持农民，让更多肩挑“金扁担”的新农民，用新理念、新技术、新模式种粮，增产又增收。另一方面，通过创新经营方式增收益。培育好家庭农场、农民合作社等新型经营主体，发展适度规模经营，健全专业化社会化服务体系，把一家一户办不了、办起来不划算的事交给社会化服务组织来办，帮助小农户降低生产成本，带动节本增效。

悠悠万事，吃饭为大。以更有力的举措、汇聚更强大的力量，让丰收的农民获得真金白银的回报，真正为种粮农民解难题、增底气、强信心，我们的“米袋子”就会装得更满，丰收的成色也会更足。

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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