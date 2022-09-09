原标题：中国国家电网辽宁庄河抽蓄电站项目开工

中国国家电网8日披露，国家电网在辽宁全面启动百项重大电网工程攻坚，开工建设庄河抽水蓄能电站，此举标志着辽宁电网进入了新的发展阶段。

抽水蓄能是目前技术成熟、经济性优、具备大规模开发条件的储能方式。

本次辽宁百项重大电网工程攻坚全面启动，是对辽宁电网发展的再推动、再提速、再加力。开工建设的辽宁庄河抽水蓄能电站位于辽宁省大连庄河市，是辽宁省“十四五”期间首个核准并开工建设的抽水蓄能电站项目。电站总投资67.98亿元人民币，枢纽建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等组成，总装机容量100万千瓦，计划安装4台25万千瓦抽水蓄能机组，以2回500千伏出线接入辽宁电网，对于提升东北电网平衡调节能力、促进新能源开发利用、加快构建新型电力系统、促进地方经济社会高质量发展具有重要意义。

庄河抽水蓄能电站设计年发电量12亿千瓦时，年抽水电量16亿千瓦时，建成后可有效平抑新能源间歇性、随机性、波动性影响，促进清洁能源大规模并网消纳。电站运行方式灵活，能有效配合火电机组运行，改善电力系统运行条件，降低单位能耗，每年可减少原煤消耗约18.8万吨，减排二氧化碳约31.8万吨，具有显著的节能减排效益，助推能源清洁低碳的转型。

据悉，目前国家电网经营区在运抽水蓄能电站31座，在运装机容量3161万千瓦，在建抽水蓄能电站39座，在建装机容量5363万千瓦，在运和在建规模均为世界第一。(记者 闫晓虹)

(责编：曹淼、李源)

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