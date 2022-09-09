原标题：IDC发布中国数字政府数据治理市场厂商份额报告，新华三集团位居前列

近日，国际市场调研机构IDC发布了最新的《中国数字政府数据治理市场厂商份额，2021》，紫光股份旗下新华三集团和紫光云以5.9%的市场份额位居中国市场第二位，展现了新华三在赋能数据资源开发利用，推动政府治理体系和治理能力现代化上的实力与价值。

以全域创新实力，共享海量数据价值

IDC数据表明，2021年中国数字政府数据治理市场整体规模达39.7亿元人民币，年复合增长率为15%，处于快速增长阶段，具备广阔的发展前景。

在新华三集团看来，从各类数据的广泛归集，到海量数据的安全保障，再到实时数据的共享共治，政府数据治理是一个非常复杂的过程。IDC在报告中提到，新华三集团和紫光云以业务驱动、效果导向为核心理念，在绿洲平台之上全面推动数据融合，将治理贯穿数据使用全生命周期。目前，依托“数字大脑”全栈能力，新华三提供了涵盖物联网、数据加工治理、存储管理以及服务发布、安全保障等在内的全方位解决方案，构建起一个从感知、归集、治理、分析到应用的完整闭环，依托深厚的行业理解和丰富的实践经验，以业务价值为导向推动数据治理体系和能力的建设和布局。

以“绿洲”为核心，构建全周期数据治理体系

作为数据治理的核心和中枢，新华三集团全新打造的绿洲平台2.0依托融合集成平台和数据运营平台，能够以深层次的数据分析能力建立相应的元数据，通过血缘分析等创新模式实现数据的有效管理和利用。同时，绿洲平台也能在实践中沉淀更多的经验，聚焦行业场景化应用落地需求固化为行业套件，加速政府数据流转，激活潜在数据价值。此外，新华三的分布式数据库更彻底改变了传统数据库“点对点”的同步机制，实现了数据在政府各个部门中的有效利用，在保证时效性、准确性的基础上最大程度上释放海量数据的价值。

围绕着绿洲平台这一核心，新华三集团从底层的数据感知，到应用的服务交付，再到数据安全的保障，为政府数据治理的全生命周期服务。在感知端，新华三能够以物联网、地理信息数据等途径帮助政府掌握海量数据，在统一架构的基础上实现底层数据的管理和映射。基于绿洲平台强大的归集和治理能力，新华三也能够携手合作伙伴打造丰富多元的智慧应用，以实践中的价值驱动数据元素的利用。此外，在安全层面，新华三也以“业务驱动”为理念打造出了“主动安全3.0”，提供防篡改、审计、分层、隐私保护等全方位的安全防护体系，为政府数据的利用保驾护航。

新华三集团将在“云智原生”的战略下，继续以“数字大脑”为依托，充分发挥紫光云与智能事业群的全面数字化能力，以全域的数据治理能力推动政务数据的广泛归集和深度融合，以深层次的治理形成数据资产，推动政府履职的数字化、智能化水平持续升级。

(责编：曹淼、李源)

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