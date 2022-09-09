本报记者 毕梦瀛 刘玲玲 花 放

独具特色的产业、宜业宜居的环境、丰富的文化资源……国外一些小镇凭借特色资源或区位优势，以某一类主导产业为支撑，带动当地经济社会发展，成为富有品牌知名度的特色小镇。这些特色小镇在生态旅游、手工制造、教育科技、文化创意、医疗康养等领域积极发力，不断做大优势产业，不断优化生产生活环境，以“小而美”“专而精”的特色产业吸引人、留住人，努力探索可持续发展之路。

巴西小镇格拉马杜——

“甜蜜产业”带来集聚效应

格拉马杜位于巴西南部，是一个山区小镇，距离最近的机场有两个多小时车程。这里每年接待游客达数百万，是巴西热门旅游目的地之一。吸引游客远道而来的，有宜人的气候、丰富的节日活动，还有独具特色的巧克力产业。2020年，格拉马杜被认定为巴西手工巧克力之都。

格拉马杜居民不到4万，却有大大小小的巧克力制造商近30家，巧克力年产量达1200吨。每年复活节期间，这里都会举办巧克力节。游客不仅可以品尝节日特供的巧克力，还能在街头观赏丰富多彩的表演。小镇占地3000平方米的巧克力博物馆更是令人大开眼界、味蕾愉悦。由巧克力做成的全球知名景点模型，吸引了很多游客合影留念。

1975年，巴西第一个手工巧克力品牌“布拉维”就出自这个小镇。走进“布拉维”颇具历史特色的木结构建筑，琳琅满目的巧克力制品，富有创意的花束、圣诞树、巧克力礼盒，令人感觉仿佛走进了童话世界。店员会详细询问顾客喜欢的口味、口感、浓度等，并提供试吃样品。店内还展示巧克力生产、制作的部分过程。顾客如果想进一步了解，还可以预约参观工厂。

巴西农业问题专家米尔顿·波马尔告诉记者，格拉马杜全年平均气温约为18摄氏度，凉爽的气候有利于巧克力的生产与保存，当地居民素有手工生产食品的传统。手工巧克力生产程序相对精细复杂，价格也更高。“布拉维”已经带动形成更多的手工巧克力品牌。小镇巧克力产业集聚效应突出，直接创造的就业岗位就有约3000个，同时还带动了酒店、餐饮和其他零售产业的发展。

格拉马杜旅游局局长海伦娜介绍，小镇经常举办推广活动吸引游客，除巧克力节外，还有美食节、电影节等。“‘甜蜜产业’与历史文化传统相互融合，让小镇更具魅力。”

法国小镇依云——

资源优势化为发展动力

依云小镇位于法国东部，背靠阿尔卑斯山，面朝莱芒湖。依偎在湖光山色之间，依云以水为核心资源，并由此衍生出旅游观光、健康养生、户外运动、商务会展等产业体系，成为法国知名的特色小镇。

来到依云，游客常常会先在公共饮水点排队喝上一杯“依云矿泉水”。水是当地的重要产业，矿泉水厂近千名工人中约3/4来自当地。小镇还推出特色游览项目：游客可以在专业人员的带领下探索天然矿泉水的奥秘，获得一瓶刻有自己名字的依云水。

温泉养生也是依云水产业的一大亮点。1824年，小镇建成第一家温泉疗养院。多年来，依云打造了多家不同功能和特色的温泉疗养中心，针对人们的需求提供多样的疗养和休闲服务。除了各类酒店外，小镇还提供度假公寓、家庭寄宿、营地等多种住宿选择。

在以矿泉水和康体疗养为主体的传统产业基础上，依云小镇不断创新发展模式、完善配套服务，积极拓展赛事、会议、商务旅游等专业服务内容，将资源优势充分转化为发展动力。这里多次成为环法自行车赛的赛段城镇，还举办过职业高尔夫球赛等。当地旅游局负责人文森特·德莱特表示，依云小镇规模不大，需要挖掘更多特色产品并配以便利的交通和住宿设施，才能留住游客。

“近年来，我们还同周边城市加强互动合作，进行资源整合和优势互补。未来我们希望把依云打造成一个中心点，在带动周边城镇旅游业发展的同时，吸引游客在依云停留更长时间。”德莱特表示。

德国小镇施米尔卡——

“有机旅游”吸引大量游客

施米尔卡镇（见上图，本报记者花放摄）位于德国东部萨克森州边境，常住人口不足百人，每年能吸引超过50万名游客到访。德国首都柏林和捷克首都布拉格都有快速铁路连通小镇附近，两条森林徒步线路也在此交会。得天独厚的旅游优势，使这里成为很多周边居民的郊游目的地和背包客们的停留点。

近年来，小镇不断挖掘生态旅游内涵，加快发展有机产业。沿着石板路蜿蜒而上，来到小镇的中心——一座建于1665年的水磨坊。磨坊连接着一家设有传统木制烤炉的面包房，这里采用300多年前的烘焙方法，游客可以参观从谷物加工成面包的完整流程。“您在这儿看到的所有原料和配料都是有机产品，是经过权威机构认证的！”店员波泽娜自豪地向记者介绍，小镇上酒店、餐馆供应的面包、啤酒、菜肴基本上都是本地生产的有机产品。

小镇的日常运营也有不少绿色环保的细节。一些酒店采用黏土构筑、实木家具，香皂用牛油果油制作而成。据统计，小镇1/5的能源来自屋顶太阳能板，其余能源也采用清洁能源。来自柏林的西尔克已经是第三次来施米尔卡度假了，她说：“白天去国家公园徒步，走累了就回到小镇品尝有机美食，我非常享受这样的‘绿色’假期！”

回看20多年来小镇的变化，当地企业家斯文—埃里克·希策尔颇为感慨。那时，小镇上不少年轻人外出工作，空置的房屋越来越多。希策尔调研后认为，来这里的游客热爱自然，也一定会更喜欢有机生活，于是开始推动小镇转型。秉持可持续、生态环保理念，小镇如今已整体改造为“有机旅游”度假村。

现在，小镇的名气越来越响。2018年，小镇被萨克森州的旅游协会评为“旅游行业灯塔项目”。协会主席里希特表示，施米尔卡的“有机发展”策略契合当地实际，将进一步推动周边旅游业的发展。

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 15 版）

(责编：王震、陈键)

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