据新华社南京9月8日电（记者陈刚、沈汝发）我国已培育8997家专精特新“小巨人”企业，848家制造业单项冠军企业，5万多家省级专精特新中小企业，中小企业创新力、竞争力、专业化水平大幅提升。“2022全国专精特新中小企业发展大会”8日于南京开幕，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在视频致辞中如是说。

会上发布的《专精特新中小企业发展报告（2022年）》显示，“小巨人”企业参与制修订标准13000余项，共设立国家级、省级研发机构超1万家，2021年营业收入总额同比增长31.5%，对高端新材料、5G新一代信息技术、新能源汽车和智能网联汽车等领域的支撑作用尤为明显。

金壮龙表示，工业和信息化部将进一步促进企业向专精特新方向发展，实施优质中小企业梯度培育工程。“十四五”期间将培育100万家创新型中小企业，10万家专精特新中小企业，1万家以上专精特新“小巨人”企业，1000家以上制造业单项冠军企业。

(责编：王震、陈键)

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