人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国已培育近9000家专精特新“小巨人”企业

2022年09月09日08:51 | 来源：新华社
小字号

据新华社南京9月8日电（记者陈刚、沈汝发）我国已培育8997家专精特新“小巨人”企业，848家制造业单项冠军企业，5万多家省级专精特新中小企业，中小企业创新力、竞争力、专业化水平大幅提升。“2022全国专精特新中小企业发展大会”8日于南京开幕，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在视频致辞中如是说。

会上发布的《专精特新中小企业发展报告（2022年）》显示，“小巨人”企业参与制修订标准13000余项，共设立国家级、省级研发机构超1万家，2021年营业收入总额同比增长31.5%，对高端新材料、5G新一代信息技术、新能源汽车和智能网联汽车等领域的支撑作用尤为明显。

金壮龙表示，工业和信息化部将进一步促进企业向专精特新方向发展，实施优质中小企业梯度培育工程。“十四五”期间将培育100万家创新型中小企业，10万家专精特新中小企业，1万家以上专精特新“小巨人”企业，1000家以上制造业单项冠军企业。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：严防“一刀切”等过度通行管控问题反弹
　　人民网北京9月8日电 （记者王连香）“我们将继续加强部门协同，加强部省联动，加强跟踪调度，高效统筹疫情防控和交通物流保通保畅，全力做好重点物资的运输保障。”在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部应急办副主任周旻介绍。…
交通运输部：今年中秋节假期预计全国日均发送旅客约2400万人次
　　人民网北京9月8日电 （记者王连香）“经过综合研判，预计今年中秋节假期全国日均发送旅客约2400万人次，同比下降32%，较2019年下降53%。受疫情形势和各地防控政策的影响，假期群众旅行半径较正常时期将明显缩短，以‘郊区乡村游、城市休闲游’的本地游、周边游、短途游为主，不会出现明显的客流高峰。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部