乌梦达、黄海波、田晨旭、李春宇

北京凉水河，开凿于隋代，干流起自北京市石景山区，流经海淀区、西城区、丰台区、大兴区、朝阳区，最终于通州区汇入京杭大运河。淌过千年岁月，它是北京南部的重要河流之一。

古时的凉水河，源头为地下泉水，因水温较低故而得名，有悠久的文化积淀。

“凉水河边路，依稀似故乡。野亭穿径窄，溪柳夹川长。”明代诗人邵经邦的《游凉水河》一诗，为人们描绘了数百年前凉水河的优美景色。

在历史上，这条穿越北京的河流，曾发挥过运输、排水、灌溉等诸多作用。

然而，由于种种历史原因，流域人口高达450万人的凉水河，一度污浊返臭、市民避之唯恐不及。2013年起，北京市连续实施三个“三年治污行动”，启动凉水河水环境综合治理工程。

十年来，新华社记者持续追踪凉水河治理过程，先后播发《疲惫的河流——北京凉水河调查》《复苏的河流——北京凉水河再调查》，通过解剖一条河道治理的“麻雀”，记录凉水河从疲惫到复苏，从沉寂到生机的历程。

2022年初秋，记者再次走访凉水河全线。生态、民生、文化……河道内外的种种变迁，见证这条千年河流重现昔日风采。

梦想成真的枕河生活

凉水河两岸正呈现出一幅“水清、岸绿、安全、宜人”的水域画卷，实现了市民对于枕河生活的美好想象

公静波是北京经济技术开发区荣华街道卡尔百丽社区的党委书记。2004年，她搬到了凉水河畔的荣华街道居住。那时的凉水河还是气味刺鼻、难以靠近的“臭水河”，常见市民掩鼻匆匆而过。

“那时在河边居住的群众总来居委会反映情况，都说夜里完全没法开窗户，真是睡觉都能熏醒了。”

很长一段时间里，很多居住在凉水河边的北京市民，忘记了这条南城水系“动脉”本来的名字，脱口而出就是“臭水河”。

北京市民王先生2008年搬到右安门街道一处新开发的商品房小区，紧挨着凉水河。

“开发商宣传这是南二环边上难得的水岸楼盘，我们入住之后就有些后悔，夏天河水味儿太大不敢开窗，纱窗上总是黑乎乎地停着一层蚊虫。”王先生回忆。

北京市凉水河管理处小红门管理所所长常松介绍，凉水河由于流域人口增长过快，污水处理设施跟不上，大量工业、生活污水直接排入河道中，对生态系统造成了严重的破坏。“在2000年前后，凉水河水质已达到劣Ⅴ类。周围居民不堪其扰，家里窗户都不敢开。”

截流污水、整修河堤、疏通河道……随着治理工作启动，凉水河悄悄地发生了变化。

河水变得清澈，枕河人家的心情也跟着透亮。王先生心心念念的水岸生活越来越名副其实，“这水真不臭了！站在小区高处看凉水河，别说还真有点小长江的感觉”。

初秋时节，微风徐徐。记者沿凉水河岸自西向东而行，一路感受着城市与自然交织的风光。

曾深受黑臭水体困扰的凉水河经开区段，因良好的生态环境于2020年成功入选全国首批“示范河湖”。在河边骑行的市民黄先生表达着内心的喜悦：“我在北京市经开区已经住了十几年，每天都要来凉水河边骑行一个小时，看看两岸的花花草草。但就在几年前，这里还是一条臭水沟，根本就无法靠近。”

他告诉记者，现在的凉水河，一大早便有附近居民甩鞭、遛弯、垂钓。跑步、骑行的人也不在少数，甚至有不少来自北京怀柔、密云等北部地区的骑行队过来打卡。

如今的凉水河畔，由服务通道、坡面栈道、过河汀步组成的亲水慢行系统，拉近了人们与自然的距离；路灯、鸟笼架、驱蚊灯、坐凳、垃圾桶与钓鱼平台，则进一步满足着人们的亲水需求。十年间，凉水河两岸正呈现出一幅“水清、岸绿、安全、宜人”的水域画卷，实现了市民对于枕河生活的美好想象。

逐渐擦亮的生态底色

岁月轮回带给我们如何与自然和谐共生的启示。如今，水净树绿的古韵景观正在回归

历史上，凉水河两岸景色十分优美。在元时，官宦争相在凉水河上游建设园林别墅。《帝京景物略》载：“草桥去丰台十里，中多亭馆，亭馆多于水频圃中。而元廉希宪之万柳堂，赵参谋之匏瓜亭，栗院使之玩芳亭，要在弥望。”

河水千年流淌，从曾经的江南风光到疲惫不堪，再到重新复苏，岁月轮回带给我们如何与自然和谐共生的启示。如今，水净树绿的古韵景观正在回归。

数据显示，凉水河水质从劣Ⅴ类改善到现在的Ⅳ类，一些河段达到了Ⅲ类，两岸绿化则增至287万平方米。

十年间，水清岸绿，生态底色逐渐被擦亮。顺着河道放眼望去，绿植与河水装点的滨河步道串联起上下游，成为跑步爱好者打卡的线路。

凉水河还清，欢喜的除了两岸居民，还有大自然的“朋友们”。近年来，凉水河渐渐化身为水鸟的乐园，大批野鸭、白鹭等鸟类栖息，河道内也出现了鱼虾。2021年2月14日，疣鼻天鹅首次现身凉水河经开区段，一时间成为当地群众热议的美事。

水鸟对湿地生态环境十分敏感，它们的到来一定程度上反映着一个湿地生态环境的改善。常松介绍，2021年1月，北京生物多样性保护研究中心在凉水河亦庄段进行冬季鸟类调查，结果显示，从亦庄凉水河公园到通州区新河村，长度10公里的河道内，共生活43种鸟类，其中水鸟23种，数量最多的是野鸭和小鸊鷉，各有1000余只。

“现在凉水河经常能看到各类水鸟，我们这有学生组成的‘观鸟之友’团队，也有亲子观鸟团。他们会定期组织观鸟活动，有家长给孩子介绍鸟类的，也有举着相机给水鸟拍照的，可热闹了！”公静波说。

“我们希望在未来将凉水河建成集防洪、景观、生态、人文于一体的多元化城市河道，让它成为都市内的绿色亲水空间。”常松说。

河道治理的十年攻坚

治水先治岸，治污先治源。一亩泉湿地之下，“暗藏”着小龙河，乃至凉水河还清的一大“功臣”

顺着凉水河的支流——小龙河溯源。几年前记者探访时，这里的河道内几乎被垃圾和丢弃物堆满，墨绿色的水面漂浮着塑料瓶，“镶嵌”在水上如同冷却后凝固的油脂，散发着恶臭。如今，这里恶臭不再。

沿着河道，记者来到一座名为一亩泉的湿地。这是一片流水潺潺、绿意盎然、水鸟翔集的生态乐园。而在这片湿地之下，“暗藏”着小龙河，乃至凉水河还清的一大“功臣”——北京排水集团槐房再生水厂。

“我们厂地处小龙河源头，其产出的再生水是小龙河重要的水源之一。水厂主要处理北京市西南城区的生活污水，处理后的主要出水指标达到地表Ⅳ类标准，对还清小龙河、改善凉水河水质发挥了重大环境效益。”北京排水集团槐房再生水厂厂长阜崴说。

治水先治岸，治污先治源。常松介绍，凉水河污染的主要原因就在于流域内污水处理能力的不足。为此，北京市水务部门于2013年启动“三年治污行动”，重中之重便是提升污水处理能力。

水脏，问题在水，根子在岸。对流域内86处规模以上的排污口进行治理，全面取缔排污口；新建污水管线、再生水管线，改造雨污合流管线，提高污水收集能力；在流域内升级改造或新建污水处理厂和再生水厂，提升污水处理能力……目前，凉水河流域实现了污水全收集全处理，杜绝污水入河，再生水也成为河流的重要水源。

记者沿着凉水河，走入北京市经开区的亦庄新城滨河公园，茂密的植被阻隔了城市的喧嚣，河堤步道旁的柳树随风摇曳着枝条。不远处，凉水河上嬉戏水鸟不时扇动翅膀，在水面上掀起层层涟漪……

河道还清，还离不开一群守护者。

在凉水河边居住了18年的公静波，见证着凉水河的变迁，更感慨于凉水河还清的不易。2021年，公静波成为一名民间河长，承担起巡查河道、保护河湖的重要职责。

2017年，北京市正式建立市、区、乡镇(街道)、村四级河(湖)长体系，每条河道都有了自己的“巡护人”。结合河长制与智慧监测系统，凉水河治理工作得以进一步精细化，更多环境死角与细微问题得到进一步解决，有效阻止了污染问题的反弹。

水润京华的美好愿景

未来十年乃至更长时间，河流会如何？属于城市与河流未来的答卷，还在继续书写

凉水河由污转清的艰辛历程，不仅是一条河流的传记，也是北京市水生态环境变迁的缩影。

“永定河，出西山，碧水环绕北京湾。”历史上，被称为北京母亲河的永定河裹挟着自上游冲刷而来的泥沙，在下游沉积形成了北京小平原。而依水而建、因水而兴的北京城，也曾是一座泉源遍地、河流纵横的城市。

然而，随着城市发展、人口增加以及气候变化等因素，北京部分河湖水库日渐枯竭，地下水位呈加速下降趋势，以凉水河为代表的河道开始出现严重污染问题……

水是生存之本，更是文明之源。因水而兴的城市，绝不能因水而败。

如同在凉水河开展的治污工作，2013年起，北京市连续实施三个“三年治污行动”。曾因蚊子成群被称为“蚊子河”的新凤河，如今因为清澈见底成了“清水河”；曾因恶臭、颜色浑浊被称为“牛奶河”的萧太后河，如今也成了生态河……全市污水收集处理率从2013年的83%提高到95.8%，劣Ⅴ类水体全面消除。全市142条黑臭水体全部清零，1000多条小微水体全部完成治理并持续巩固。

在解决河流污染问题的同时，北京市还对永定河、潮白河在内的多条河流进行生态修复，调度外调水、本地地表水、再生水、雨洪水等多种水源进行生态补水，生态效益逐步显现。

据北京市水务局介绍，在有利气象条件和精细化调水共同推动下，到2021年12月，北京市有水河流166条，有水河长3469.74公里，有水水面面积为448.29平方公里。有水河长增加786.3公里，有水水面面积增加71.48平方公里。

“感觉这些年北京的河湖水多了，环境变好了，亲水的项目也越来越多了。”在记者沿凉水河走访的过程中，不少民众表达着相似的观点。近年来，北京市水务部门依托复苏的河湖，不断开放共享河湖岸线空间，规划皮划艇区域、开辟河湖大众冰场、打造亮马河、京杭大运河等游船线路，沉寂多年的水域空间逐渐变得热闹起来。伴随着大运河文化带、西山—永定河文化带的建设，河湖的文化属性也被激活，日益为人们津津乐道、口口相传。

记者从北京市水务局了解到，北京市水务部门将于今年制定并组织实施第4个三年治污行动，继续提升全市水生态环境治理体系和治理能力，改善河湖生态环境，让更多生态文明建设成果惠及人民。

未来十年乃至更长时间，河流会如何？新版北京城市总体规划勾勒出这样一幅蓝图：到2035年北京全市城乡污水基本实现全处理，全市再生水利用率达到70%以上，全面实现污泥无害化处置，逐步恢复水生态系统功能，成为天蓝、水清、森林环绕的生态城市。

夕阳西下，记者站在北京市通州区榆林庄闸附近的岸边，眺望着凉水河奔涌的河水不断汇入京杭大运河。碧水汤汤，奔流不息。属于城市与河流未来的答卷，还在继续书写。

(责编：王震、陈键)

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