刘 瑾

8月以来，随着国五限迁政策取消，二手车市场出现短暂波动。多个地区二手车经销商快速出货，出现了价格走低的现象。

二手车限迁在短短数月内被彻底破除，让许多业内人士颇感意外，而限迁解除后，二手车交易价格波动则在意料之中。以往相对封闭的小市场迎来外省市的国五二手车，供应量大了，市场交易价格自然会下跌。部分手握较多国五库存车的车商加大折扣力度，加快清库。

同时也要看到，随着车源供给日益充足，以及交易量增加，二手车商将逐渐完成新旧库存的转换，打通更多经销渠道，经营将逐渐回归正轨，二手车将步入量增价稳的正常发展轨道。新形势下，制约二手车市场发展的问题有望得到解决，规模化、品牌化、规范化的二手车商拥有更多发展机会。

二手车交易量预计将保持增长态势。2021年，国内二手车交易量为1758.51万辆，较上年同期增长22.62%。随着我国汽车消费市场由增量市场变为存量市场，汽车置换、二手车交易成为拉动汽车消费增量的重要引擎。与此同时，国五限迁破除、二手车商品属性恢复等利好，让二手车市场迎来发展新机遇。

数据显示，最近几周，国内最大的二手车交易平台瓜子网热门车源搜索量提升约90%。二手车作为汽车全生命周期承上启下的重要环节，预计未来会继续得到扶持，实现业务快速增长。

二手车市场价格将趋于全国统一。国五二手车从一线城市流入三四线城市限迁地区，打破了区域的价格差异。短期来看，有一个去库存周期，价格波动明显，但从长期来看，随着全国大市场的统一，二手车市场价格也将趋于统一。

在二手车行业内部，车商之间将出现分化，规模化、品牌化、规范化是二手车商的发展趋势。比如，在融资环节，有规模和品牌的二手车商，更容易获得金融机构的支持，解决融资难、融资贵问题。同时，在数据信息、物流配套、售后保障方面具备明显优势的车商，容易得到“口碑销量”。中小规模的二手车商可以从创新营销方式、提升数字化管理能力和服务质量入手，深耕所在区域的二手车业务。

此外，对于二手车商来说，新能源二手车领域也值得关注。部分二手车商已在新能源二手车方面开始布局，与厂家展开合作，提升检测、整备以及售后服务能力。由此可见，在二手车赛道上，车商要时刻关注新车领域的变化。拥抱变化，才能拥抱未来。

(责编：王震、陈键)

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