于 泳

日前，中国平安、中国人寿、中国太保等保险业上市公司半年报相继披露完毕。上半年，大部分上市险企的净利润出现不同程度下降，但保险业保费收入依然保持增长态势。来自中国银保监会的最新数据显示，2022年上半年，保险公司原保险保费收入2.8万亿元，同比增长5.1%。赔款与给付支出7768亿元，同比增长3.1%。2022年二季度末新增保单件数242亿件，同比增长9.5%。

产险业务保持增长

从已经公布的数据看，上半年中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保和新华保险累计实现归母净利润约1220亿元，同比减少约15%。资产与负债双轮驱动一直是保险公司业绩增长的动力来源。然而，上半年国际形势复杂多变，加之国内疫情反复，使得宏观经济下行压力加大，资本市场震荡波动。权益市场的波动影响了保险资金的投资收益水平，投资收益下降则成为拖累上市险企净利润的主要因素。

值得注意的是，上半年主要上市险企的保费收入均呈现出稳中有升的态势。例如，新华保险实现保费收入约1026亿元，同比增长2%；中国人保实现原保险保费收入3791.81亿元，同比增长11%。

中国人寿保险股份有限公司党委书记赵鹏在业绩发布会上表示，资产负债管理是寿险公司经营的核心，中国人寿将进一步加强资产负债管理，推动负债端和资产端协同发展，持续优化公司的负债结构，同时不断加强资产的战略配置，从而努力提升获取长期稳定投资收益的能力。

与人身险公司相比，上市险企的财产险业务则保持了增长态势。中国平安公布的财报显示，上半年平安产险原保险保费收入1467.92亿元，同比增长10.1%；综合成本率为97.3%。有券商在研报中分析认为，这样的成绩来源于平安产险在车险领域的深耕。近年来，平安产险持续加强科技应用，实现数据驱动客户经营线上化。“平安好车主APP”已成为认知度和使用率都非常高的用车服务APP。截至2022年6月末，注册用户数突破1.59亿，累计绑车突破9900万。依托移动互联网，平安产险在行业内较早使用车险理赔视频查勘，平均耗时仅需5分钟。2022年上半年，平安产险车险1小时内赔付案件量占比达92.9%。

银保渠道升势强劲

人身保险的销售渠道主要为线下代理人渠道、银保渠道、经纪渠道、电销渠道及互联网保险渠道几类。其中代理人渠道为第一大渠道，占比达六成，银行渠道次之。今年上半年，太保寿险银保渠道保费收入大幅增长，实现保险业务收入178.28亿元，同比增长876.3%。其中银保渠道新保业务收入168.38亿元，同比大幅增长1125.5%，成为中国太保上半年新业务最大贡献渠道。

业内人士认为，疫情之下人身险公司个代渠道呈现持续深度调整态势，各公司开始重视银保业务的发展。此外，从银行与保险的合作关系来看。银行积累的中高净值客户已经被保险公司关注，而这些客户对资产配置、健康保障和财富管理的需求也成为保险公司开发新客户的重要方向。

这样的变化趋势其实早有预兆。今年6月份，中国保险行业协会发布《2021年银行代理渠道业务发展报告》显示，2021年人身险公司银保业务保费规模达到近12000亿元，同比增长18.63%，呈现连续四年增长态势，原保费收入持续站稳万亿元规模，超过人身险公司保费收入总量的三分之一。

此前几年，银行和保险公司的合作大多围绕万能险、投连险、分红险等产品展开。随着监管规则趋严，越来越多的险企开始在银保渠道布局养老年金、终身寿险等期交产品。

财报数据显示，中国人寿、中国人保、新华保险、中国平安4家险企银保渠道保费收入也有较快增速。中国人寿、中国平安、中国人保、新华保险银保渠道保费收入分别为426.09亿元、66.74亿元、392.80亿元、311.95亿元，同比分别增长23.72%、45.09%、41.9%、7.8%。

中国人寿副总裁詹忠表示，寿险公司的个人代理人队伍一直处于下行通道，各家公司都在主动转型。从目前来看，下滑的速度在放缓。上半年，中国人寿人均首年期缴产能提升了60.6%，一年内新人7个月的留存率提升约10%，13个月的留存率提升超过30%。

细分市场仍有空间

来自银保监会的数据显示，截至二季度末，保险公司总资产达26.6万亿元，较年初增加1.8万亿元，较年初增长7.0%。其中，产险公司总资产2.7万亿元，较年初增长9.3%；人身险公司总资产22.9万亿元，较年初增长6.9%；再保险公司总资产6493亿元，较年初增长7.2%。

目前，我国已是全球第二大保险市场，但保险密度和深度与欧美发达国家还有较大差距。银保监会副主席肖远企在“2022中国保险业高质量发展论坛”上表示，保险市场大，需求多样，除了极少数公司可以提供全面保险服务外，大多数公司都不能做到包打天下，必须对市场进行细分。

记者在采访中了解到，目前多家上市险企已经在细分业务方面进行了积极探索。例如，众安保险上半年实现承保利润8072万元，较去年同期增长63.4%。众安凭借自身在电商领域长期的技术积累，在直播电商的发展中抢占了先机。报告期内，电商业务保费为22.8亿元，占整体数字生活生态保费的59.7%，来自直播、短视频等新型电商渠道的退货运费险保费突破11亿元。与此同时，众安保险紧跟新消费的发展趋势，填补用户多元化的保险保障需求。截至2022年6月30日，已累计服务超过290余万位宠物主。

除了不同险种的创新，保险公司在“保险+”领域也做出多方面尝试。中国平安在财报中提出要打造“管理式医疗模式”。平安代表支付方整合与医疗、健康管理、养老服务相关的市场供应方，为客户提供覆盖家庭医生及养老管家服务的新模式。目前，平安合作的健康管理机构数超10万家，合作药店数达20.8万家。平安集团联席首席执行官陈心颖表示，靠单纯的财富保障和财富的增值业务是不能满足客户需求的。未来5年到10年平安会坚持做下去，推动综合金融和健康医疗是公司未来的发展方向。

直保公司的新业务尝试也在再保险领域得到印证。来自中再集团的数据显示，上半年中再集团保费收入稳健增长，集团合并总保费收入879.8亿元，同比增长5.6%，境内财产再保险和人身再保险业务市场地位持续稳固。公司业务结构不断优化，财产再保险境内非车险业务分保费收入158.53亿元，同比增长42.1%，先后落地以网络安全保险、生物制品(含疫苗)责任保险为代表的24个产品创新项目。人身再保险境内保障型业务分保费收入135.06亿元，同比增长12.6%，推出面向肺结节人群的百万医疗险、面向老年人群的重疾型长期护理险等多款创新产品。

肖远企表示，保险公司要在负债端满足客户真实需求，在资产端坚持审慎经营。保险公司要以客户为中心，分析了解客户究竟需要什么样的保险产品和保险服务，保险供给必须能够直达和满足客户的真实需求，而不是靠营销或抬高渠道手续费来增收。只有客户的需求得到真正满足，保险经营才能实现可持续，保险的负债质量才能真正保障。

(责编：王震、陈键)

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