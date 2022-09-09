中新网9月9日电 (中新财经记者 李金磊)中秋佳节将至，在倡导就地过节的背景下，周边短途游占据绝对C位，探亲及休闲度假需求构成了小长假期间的出行主力。同时，赏月航班受到热捧。中秋国内航线机票价格降至洼地，裸票价格近5年最低。

周边短途游占据绝对C位

9月8日，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在发布会上表示，倡导广大群众国庆假期在本地过节。尽量减少跨地市出行，避免人群大范围流动引发的疫情传播风险。旅客需持有48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具。

此前，多地已提倡就地过节。多家旅行平台预计，今年中秋出行，“本地游”“周边游”将是中秋出游主流，长线游则呈稳健恢复态势。

根据同程旅行发布的《2022中秋假期居民出行出游趋势报告》，1天1晚至2天1晚的短途出游，或当天往返的周边游将是人们在中秋小长假期间出行的选择。根据周边短途游产品预订情况来看，上海、广州、深圳位列中秋小长假周边游热门城市TOP3。

同程研究院首席研究员程超功分析，受益于疫情防控政策的科学化和精准化，中秋小长假期间居民的出行及旅游度假消费势有望进一步得到释放，其中，探亲及休闲度假需求构成了小长假期间的出行主力。

携程平台显示，截至8月30日，一周内中秋周边游订单环比增长267%。今年中秋周边游热门目的地集中在长三角和珠三角城市，TOP10周边游城市为：杭州、南京、广州、苏州、上海、舟山、汕头、湖州、无锡、深圳。

赏月航班受到热捧

今年中秋节的月亮是标准的“十五的月亮十五圆”，全国人民有机会看到较大的中秋月。“中秋赏月航班火爆”也登上了热搜。

多家航司推出“赏月航班”，随着假期的临近，本周同程平台上中秋当日的夜间航班搜索量和预订量都呈现出双位数的增长。

业内人士提醒，乘客想欣赏到最美的月亮，除了需要选择正确的航班、正确的时间之外，还需要了解赏月航班选座的正确打开方式。建议在选择航班的时候，自北向南，自西向东飞行的航班，月亮在视线的前方，赏月效果最佳。需要注意的是，尽量不要选择靠机翼近的座位，容易被机翼遮挡视线，不适合赏月。

另外，今年的中秋假期，“赏月”带动了本地夜游市场的热度，主题公园夜场、江河夜游、城市夜景观光等适宜赏月的夜间旅游项目更受青睐。

携程平台上，近一周“赏月”关键词搜索热度环比增幅超过423%，山岳、湖泊、海岛、江河、古镇、海滨成为烘托“C位”明月的最佳布景地。根据近一周来用户赏月目的地搜索分布，全国七大区域最受关注的“赏月景区”分别为：黄山、涠洲岛、古北水镇、橘子洲、峨眉山、大雁塔、千山。

中秋机票裸票价格近5年最低

由于暑运旺季刚刚结束，距离十一黄金周仍有二十天，中秋国内航线机票价格降至洼地。去哪儿平台数据显示，今年中秋机票国内支付订单裸票价格(不含机建燃油附加费)为556元，较暑期降低二成，为近5年来最低。

同程旅行数据显示，近一周预订中秋机票票量环比上涨33%，上海出发前往广州、昆明等一些热门旅游目的地的订单量涨幅近一周均超过了25%。目前来看今年中秋假期机票余量还是比较充足的，一些热门城市的机票价格也很友好，例如上海出发前往长沙的机票，近一周订单量涨幅达到双位数，9月10日中秋节当日仍有部分300左右的平价票。

截至9月5日，中秋假期期间机票预订量排名靠前的热门航线分别为：上海–广州，广州–上海，重庆–上海，广州–重庆，广州–南京，杭州–广州，昆明–上海，广州–杭州，上海–昆明，长三角地区民航出行热度全国第一，尤其是上海的出票量稳居全国首位。

业内人士表示，9月机票价格回落，整体均价较暑期降低12.6%，预计这种低价趋势将持续一段时间，国庆节期间再度攀升。(完)

(责编：王震、陈键)

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