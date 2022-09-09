顾阳

原标题：月饼“限价”并非多此一举

临近中秋，月饼又成了市场各方绕不过去的话题。

去年，上海某酒店推出的售价1688元茅台咖啡月饼礼盒、某冰淇淋企业与海外博物馆售价1188元的联名月饼礼盒，一度成为舆论热点。今年的中秋月饼没有因各种“奇葩馅料”而引发热议，却被近期出台的一系列月饼监管新政推上热搜。

通常情况下，每年6月都是各大厂家启动月饼生产的月份。今年6月初，国家发展改革委等4部门联合发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》，明确鼓励经营者生产、销售物美价廉的盒装月饼，提出对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管；经营者应当将销售单价超过500元的盒装月饼的交易信息妥善保存2年，以备有关部门依法查核等。

与“天价”月饼相伴生的还有过度包装。8月，市场监管总局印发关于集中整治商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券等问题的通知，在全国范围内开展为期两个月的集中整治。8月15日起正式实施的《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》更是明确规定，月饼包装层数最多不超过三层，包装材料不得使用贵金属和红木材料，月饼不应与其他产品混装等。

对小小月饼如此“大动干戈”，其目的就是让月饼回归大众食品属性，让市场消费更加理性，在弘扬传统中秋文化中促进月饼行业健康发展。从近期各地市场反馈看，“天价”月饼已明显减少，绝大多数月饼价格都较为贴近市场需求。不过，网络上也有声音认为，月饼作为普通食品，其价格应交由市场自行调节，不宜以行政手段加以干预。那么，对月饼“限价”是多此一举吗？

确实，我国启动价格市场化改革后，主要由市场决定价格的机制已基本形成，政府定价范围主要集中在网络型自然垄断环节、重要的公用事业和公益性服务三个领域。一直以来，月饼价格均是通过市场形成，由经营者自主决定，政府不进行干预。不过，当月饼市场假借创新噱头搞过度包装、过度营销，继而导致市场上“天价”月饼泛滥时，及时伸出“政府之手”进行干预就十分必要了。

之所以把价格红线设定在500元，主要是基于主管部门对于月饼的成本调查。据统计，多年来盒装月饼平均生产成本70元/盒左右，单价200元以下的盒装月饼销售占比达80%以上，单价500元以上占比约1%。而近年来出现的“天价”月饼，往往伴随着豪华包装、使用珍稀食材以及搭售高价商品等现象，这些问题主要集中在只占市场销售额约1%的单价500元以上的月饼中。当然，并不是说就不能生产销售500元以上的盒装月饼了，相关规定明确要求，销售单价超过500元的盒装月饼，经营者应当保存在交易中合法获得的交易信息，如交易日期、支付记录等，以备有关部门依法查核。

据统计，过去10年，我国月饼企业的数量翻了约一倍。数据显示，截至今年7月，月饼企业注册量达40478家。月饼市场规模也从2015年的131.8亿元增长到2021年的218.1亿元。从短期看，月饼“限价”或许会对月饼市场产生一些影响，但从长远看，市场监管红线的划定，月饼企业行为边界的明确，均向经营者释放出明确预期，有利于引导生产经营者合理定价、合规经营，让“轻装上阵”的月饼市场走得更加平稳。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经