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浙江数字化改革出新招——

“一指减负”让企业轻装上阵（大督查在行动）

本报记者  韩  鑫
2022年09月09日09:07 | 来源：人民网－人民日报
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今年以来，各地区各部门部署出台一系列惠企助企政策，通过实施更大力度的降成本举措，让企业能够轻装上阵，帮助市场主体渡过难关。利好政策如何落实落细，硬招实招怎么转化为企业发展动力？

近日，记者跟随国务院第九次大督查第六督查组来到浙江省经信厅视频会议室，显示大屏上的数字政府综合应用平台正有序运行，打开“一指减负”应用窗口，全省减负降本政策条目、惠及企业数量、累计减负降本总额等信息一目了然。

“过去，企业减负降本面临‘政策看不全、流程看不到、结果感知弱’的痛点，‘一指减负’应用让企业在手机上点一点，就能知道‘减什么、减多少、怎么减’。”浙江省经信厅有关负责人边现场演示，边向督查组介绍，企业只需通过“浙里办”企业码登录，便能查询今年减负金额、每条政策的月度减负明细，如有疑义，还可随时在线咨询，由相关部门解答反馈。

效果好不好，企业最有发言权。“今年以来，企业享受研发费用加计扣除减免1513万元，享受阶段性下调失业保险费率等社保减免144万元，这些都是在‘一指减负’应用中办理的。”浙江泰普森实业集团有限公司财务负责人说，以前不知道能享受哪些减负政策，如今一笔笔费用省下来，获得感实打实。

中小企业减负降本感触更深。“过去忙着拓市场找订单，没留心有这么多减负纾困政策。”德华集团控股股份有限公司总经理助理金泽瀚说，有了“一指减负”应用，可以随时随地查询、评估符合自身的减负政策，相当于给企业请了一位政策咨询师。“今年以来，已累计享受减负1758万元，极大缓解了企业经营压力。”

“更重要的是，相关部门可以在治理端清楚看到‘减了谁、在哪减、怎么减’，及时评估政策效果，让减负政策精准触达更多企业。”浙江省经信厅有关负责人介绍，截至8月24日，浙江省企业减负降本金额达到3188亿元。

实地调研后，督查组表示，开发企业减负的数字化应用是优化政务服务、切实为市场主体排忧解难的具体实践，建议下一步着眼功能多样化和操作便利性，继续改善和优化“一指减负”应用，让惠企政策更快更好落实到企业。

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 07 版）

(责编：王震、陈键)
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