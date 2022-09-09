符晓波

原标题：科技让“金钥匙”更闪亮

9月8日，由阿拉伯数字“9”“8”和英文字母“CIFIT”组成的“金钥匙”会标在鹭岛如约点亮，厦门迎来一年一度的国际盛会——第二十二届中国国际投资贸易洽谈会（简称投洽会）开幕。

作为中国唯一以促进双向投资为目的国际投资促进活动，二十多年来，投洽会始终站在世界经济前沿，把握趋势、面向未来，已成为国际投资贸易的“风向标”。本届投洽会上，无论是高峰论坛、投资热点还是展览展示，科技都深度融入其中，令“金钥匙”更加闪亮。

聚焦数字经济、绿色发展

本届投洽会以“全球发展：共享数字机遇、投资绿色未来”为主题，布展12万平方米，期间举办41场重要会议论坛研讨活动。组委会重点邀请各国驻华使节、政府代表处、投资促进机构、重要商协会，以及世界500强企业、跨国公司、大型央企、知名民企、行业领军企业、台企侨企等参展参会，共有来自66个国家和地区的客商参会，168名重要嘉宾出席，其中线下参会150名。

厦门市人民政府副市长庄荣良介绍，投洽会围绕数字经济和绿色发展两大内容，举办高端论坛、产业展示和项目对接等活动，引领国际投资聚焦数字经济和绿色发展，彰显“双碳”目标和数字经济对推动高水平开放、高质量发展的重要意义。

开幕式当天举行的国际投资论坛，邀请到数字经济和绿色低碳领域的跨国公司、大型央企和知名民企的重量级嘉宾演讲，并设置“数字经济国际合作论坛”和“2022绿色化工产业跨境合作高峰论坛”两场分论坛。此外，金砖国家数字经济对话会、绿色中国·低碳产业国际合作高峰论坛、2022国际投资绿色发展论坛等系列活动也将在投洽会期间举行。

产业发展新赛道成投资热点

全球首台胶囊机器人、C919模拟机……在各大展览馆中，当代智能制造、智能应用等领域最新技术和成果令人应接不暇。据悉，本届投洽会设置13个展区，重点展示数字经济、绿色低碳、人工智能等新兴产业，并同期举办金砖国家新工业革命展、吸引巴西航空工业、特斯拉、飞利浦、华为、宁德时代等世界500强、跨国公司和领军企业参展。

此外，今年投洽会首次设置2.6万平方米项目资本对接馆，以数字经济、节能环保、人工智能、电子信息等新兴产业赛道为重点，组织中外企业开展项目路演对接活动、产业技术升级经验分享。

今年组委会创新设置2800平方米投资热点城市展区，吸引福州、泉州、广州、成都等18个城市设展，并在投洽会期间发布《中国投资热点城市白皮书》。负责编制这一报告的普华永道中国综合商务咨询主管合伙人于勃说，他们在编制过程中发现，许多城市的主导产业和人们的传统印象相比已经发生了巨大变化，大量绿色、新兴产业链如雨后春笋般冒出，营商环境明显提升。

元宇宙应用落地投洽会

为扩大投洽会影响力、提升线上参展体验，今年，“云上投洽会”引入元宇宙技术，打造出一个全方位、高精度呈现的沉浸式投洽会元宇宙空间。

登录投洽会官方主页，“投洽会元宇宙”入口将带领网友即刻进入逼真的会场。这个元宇宙空间以厦门国际会展中心为原型，“建造”出一个社交大厅、中国馆、境外馆、投资热点城市馆等，还设有名片墙、宣传大屏等。在元宇宙空间中，与会来宾可选择自己的数字分身，体验数字人自由漫步、与参展商及其他数字人交换名片、获取“金钥匙”数字藏品等全新元宇宙玩法。

不仅如此，投洽会期间，厦门启动城市元宇宙系列活动，包括全城多点位联动夜景AR秀、数字分身直播互动、裸眼3D大屏等，打造覆盖全城、形式多样、虚实联动的元宇宙沉浸体验。商务部新闻发言人束珏婷表示，本届投洽会实现线上线下对接洽谈的融合互补，特别是紧跟前沿数字科技发展潮流，举办的元宇宙系列活动，充分展现元宇宙前沿科技和应用成果，在现实与虚拟的交互融合中，让投资经贸盛会焕发数字科技光彩。

(责编：王震、陈键)

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