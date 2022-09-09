人民网北京9月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年8月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.5%，环比下降0.1%。1至8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.9%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，8月份，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，努力克服疫情和极端天气影响，积极做好保供稳价工作，消费市场运行总体平稳。

从环比看，CPI由上月上涨0.5%转为下降0.1%。其中，食品价格上涨0.5%，涨幅比上月回落2.5个百分点，影响CPI上涨约0.10个百分点。食品中，生猪出栏逐步恢复正常，加之消费需求季节性走弱，猪肉价格上涨0.4%，涨幅比上月回落25.2个百分点；8月北方蔬菜上市量增加，但中下旬南方高温干旱天气影响蔬菜生产供应，全国鲜菜价格先降后涨，全月平均比上月上涨2.0%，涨幅低于历史同期平均水平；鸡蛋和鲜果价格均呈季节性变动，分别上涨3.5%和下降1.0%；粮食、食用植物油、水产品等其他食品价格变动不大。非食品价格下降0.3%，降幅比上月扩大0.2个百分点，影响CPI下降约0.22个百分点。非食品中，工业消费品价格下降0.7%，降幅比上月扩大0.2个百分点，其中受国际油价下行影响，国内汽油和柴油价格分别下降4.8%和5.2%，合计影响CPI下降约0.20个百分点；服务价格由上月上涨0.3%转为持平，其中受疫情影响，飞机票和交通工具租赁费价格分别下降7.5%和1.0%。

从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，食品价格上涨6.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响CPI上涨约1.09个百分点。食品中，猪肉价格上涨22.4%，涨幅比上月扩大2.2个百分点，主要是去年同期基数走低影响；在猪肉价格上涨带动下，鸡肉和鸭肉价格分别上涨6.6%和12.7%，涨幅比上月均有扩大；鲜果和鲜菜价格分别上涨16.3%和6.0%，涨幅比上月均有回落；食用植物油和粮食价格分别上涨7.9%和3.3%。非食品价格上涨1.7%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响CPI上涨约1.38个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨3.0%，涨幅比上月回落0.5个百分点，其中汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨20.2%、21.9%和19.8%，涨幅均有回落；服务价格上涨0.7%，涨幅与上月相同。

据测算，在8月份2.5%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.8个百分点，新涨价影响约为1.7个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅与上月相同。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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