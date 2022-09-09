人民网北京9月9日电 （记者栗翘楚）近年来，我国新能源汽车发展保持高速增长势头，中国汽车工业协会最新统计显示，今年前7月，我国新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆，同比均增长1.2倍，自2020年7月以来，已连续25个月实现正增长。

在市场规模持续扩大、技术能力加速创新的同时，中国品牌也逐步走向领军地位。面对新能源汽车产业蓬勃发展的时代机遇，红旗品牌积极响应国家“碳中和”“碳达峰”战略，以电动化、智能网联化、造型新锐化、驾乘体验化、安全健康化、节能降耗化、研究前瞻化等为技术方向，布局未来技术创新发展路径。

中国一汽党委书记、董事长徐留平在红旗元宇宙中发布内容

9月5日，红旗品牌通过云端召开红旗品牌元宇宙盛典暨新能源设计美学发布会。中国一汽党委书记、董事长徐留平以虚拟形象+虚拟声音的形式，发布了代表中国一汽红旗品牌技术革新突破的“新能源战略”、“超级电动智能平台”和“多款极致梦幻的新能源概念产品”。

据介绍，红旗新能源设计美学，诠释了“中国式新高尚精致主义”的精神，演绎着“尚·致·意”的内涵，代表着红旗在新时代，对新能源设计美学的极致追求。

红旗品牌新能源设计美学发布

当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。政策导向和市场驱动的新机遇中，红旗品牌迭代发布的《创新·2030中国一汽阩旗技术发展战略R.Flag1785》提出以电动化、智能网联化、造型新锐化、驾乘体验化、安全健康化、节能降耗化、精致精湛化、研究前瞻化为技术方向，布局未来技术创新发展路径。

超级电动智能整车平台架构FMEs

同时，在阩旗技术发展战略的设计与指引下，红旗创建了超级电动智能整车平台架构FMEs，汇聚了R.Flag阩旗技术发展战略8大技术领域群，115项关键核心技术，充分运用了红旗布局全球的研发资源，预期将拥有专利达1万多件，打造成为“绿色智能、安全健康、尊享体验、可变可进化”的超级电动智能平台架构，将满足红旗品牌旗下绝大多数车型的开发制造和使用需求，是新红旗通向绿色智能化未来的关键技术支撑。

发布会现场，红旗品牌还推出了三款具有代表性的红旗新能源概念车，新红旗Sedan EV、新红旗SUV EV和新红旗E-LS。

红旗品牌新能源概念车

据介绍，新红旗Sedan EV，是基于全新FMEs平台架构开发的第一辆B级新能源轿车，拥有1000+公里超长续航，并可实现同时充、换电，0至100公里极限加速3秒，能实现全天候多场景的高级自动驾驶，同时配备天然环保、智能多元交互及无限进化OTA的“E元宇宙”座舱。

新红旗SUV EV是同样诞生于FMEs平台架构的一款B级新能源SUV。在依托于FMEs平台架构的高效安全电驱系统和高级智能网联系统的同时，新车独创智能主动空气悬架、智能四驱技术、后轮转向等关键核心技术，实现随心而动的驾驶和越野体验。新红旗E-LS则是一款在新红旗L平台上全新开发的新能源旗舰SUV，将全球顶尖的新能源智能技术、极致工匠制造工艺、顶级新能源设计美学和至尊驾乘体验融于一体。

一系列新能源产品规划和亮相，也全方位展现了红旗品牌聚焦创新驱动、数智转型的战略与技术实力，以实际行动兑现“创建美妙出行、美丽体验、美好生活”的品牌愿景。

当前，全球汽车产业进入绿色转型的关键期，如何在把握时代机遇的同时赋能行业、服务社会、助力高质量发展，已成为汽车企业行稳致远的关键。红旗品牌持续以新战略、新理念、新产品和新技术助力行业发展，推动技术创新和高品质产品智造，正通过创新的步伐引领产业高质量发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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