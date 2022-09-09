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全国秋高气爽指数出炉！这个中秋小长假你怎么过？

2022年09月09日09:53 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （记者王连香）据中国气象局消息，近日，中国气象局公共气象服务中心综合气温、风速、相对湿度、日照、天空云量、能见度及天气现象等要素，特别推出“全国秋高气爽指数”。

秋天天空晴朗明净。人民网记者 王连香摄

预报显示，这个中秋假期，除了华北南部、江南地区西南部、华南西部及云南南部等地受间歇性降雨等天气影响之外，全国大部地区都将是秋高气爽的好天气。具体来看：

9月10日，新疆北部、青海东部、甘肃南部、宁夏、四川北部及内蒙古大部、黑龙江东部、吉林东部等地最秋高气爽。

9月11日，西北地区东部、青藏高原东部、内蒙古大部、华北西北部及东北地区中部等地最秋高气爽。

9月12日，西北地区东部、内蒙古中东部、华北北部、东北地区大部最秋高气爽。

据中国气象局公共气象服务中心发布的全国紫外线强度预报显示，中秋小长假期间，华东、华东、华中的部分地区及内蒙古、新疆大部等地紫外线强度很强。具体来看：

图片来源：中国气象局公共气象服务中心

9月10日，紫外线最强地区：华东西北部、华南和华东沿海地区、西北地区大部及内蒙古、新疆大部等地区。

9月11日，紫外线最强地区：华北西部和南部、华东中西部和南部、华中中部、西北地区大部及内蒙古、新疆、西藏大部等地区。

9月12日，紫外线最强地区：华北西北部和南部、华东西部和南部、华中南部、西南地区东北部、西北地区大部及内蒙古、新疆、西藏大部等地区。

(责编：王连香、吕骞)
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