人民网记者 乔雪峰

近十年来，内蒙古累计新改建农村公路11.2万公里。受访方供图

牛羊马驼漫草滩，毡包炊烟连白云。当下，正是内蒙古草原最美的季节。风景壮美的草原吸引了全国各地的游客前来游玩。不得不说，沿着高速看草原，别有一番韵味。

便捷的交通把草原与外面的世界紧紧相连，行走在乡野间，新村错落有致，青瓦白墙点缀其间，一辆辆载着农副产品的汽车进出村庄，为乡村带来无限的生机和活力。

高速公路通疆达海，乡村小路带你回家。这一条条农村牧区公路，连起的不只是万水千山，还有农牧民致富的希望。

成为撬动乡村振兴的有力杠杆

“如今，村里通了油路，汽车直接开到家门口，村里建起了蔬菜标准园区示范点，还开了蔬菜交易市场，咱每天倒菜送菜，比打工挣的钱多，也不用抛家舍业，为什么还要背井离乡去打工？”在内蒙古自治区乌兰察布市化德县朝阳镇民乐村，村民王金锁正忙着将一箱箱新鲜的蔬菜装车，准备发往北京。

在内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗好力保镇古庙村，依托家门口的现代农业产业园，曹禄和乡亲们不仅种了水稻、甜叶菊，还养了鸭子和蟹，发展了旅游业，种出了产业、种出了风景、种出了财富。

扎赉特旗是兴安盟大米的主产区，拥有以国道111线和省际通道为骨架、县乡公路为分支、村级公路为脉络的路网格局。

如今，扎赉特旗凭借着便利的交通运输条件，稻田养鸭、养蟹、养鱼等“一稻多吃”、“稻场”农旅休闲体验等已然成为撬动扎赉特旗乡村振兴的有力杠杆，既保住国家的“粮袋子”，又鼓起农民的“钱袋子”。

党的十八大以来，内蒙古累计新改建农村公路11.2万公里，完成农村公路总投资1175.1亿元，新增6592个嘎查村通硬化路，改造农村公路危桥1810座，处治安全生命工程2.2万公路。

截至2021年底，全区农村公路总里程达17.2万公里，全区778个苏木乡镇全部通硬化路，11052个具备条件的嘎查村全部通石硬化路，一个以县级公路为脉络、以乡级公路为延伸、以村级公路为补充的连接国省干线，遍及乡村的农村公路网络基本形成。

带动沿线农村劳动力就业创业

连日来，在兴安盟扎赉特旗齐齐哈尔至阿尔山旅游公路景星至阿扎界段改扩建工程施工现场，大型机械往来穿梭、机声轰鸣，工人们在有序施工。

“从开工就过来干活了，每月能有4000多元收入，儿子学费不用发愁了。要是能再干上一年，把家里的房子翻新一下，咱也开个农家乐。”内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗阿本格勒镇呼格吉勒图嘎查村民朱乌云毕力格高兴地说。这条公路直接通往阿尔山景区，沿路两边的农家乐游人如织，让他对未来的幸福生活有了更加美好的向往。

记者了解到，在齐齐哈尔至阿尔山旅游公路景星至阿扎界段改扩建工程项目中，像朱乌云毕力格这样的农村劳动力共有25人，工程项目部已为他们发放薪酬22.5万元。今年，扎赉特旗共实施农村牧区公路建设项目4个，已吸纳农村劳动力170人，发放薪酬153万元。

内蒙古自治区交通运输厅相关负责人告诉记者，围绕以工代赈政策和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在推进完善农村牧区交通基础设施的同时，推动项目沿线农牧民群众就近参与工程建设、共享发展成果。

数据显示，截至2022年7月底，内蒙古自治区农村交通基础设施建设开工里程5610公里，投资21亿元，共吸纳农村劳动力1823人，发放薪酬1807.7万元，培训983人次。

吸纳沿线农牧民参与建设养护

据该负责人介绍，在积极推广以工代赈的同时，内蒙古同步推动各地交通运输主管部门通过公益性和非公益性岗位吸纳沿线农牧民群众参与农村公路建设、养护工作，督促各地交通运输主管部门建立“四好农村路”高质量发展长效机制，在农村公路建设、养护等领域进一步开发就业岗位。

数据显示，截至2022年7月底，内蒙古已设置农村公路管护领域就业岗位超2万个，平均年收入1.4万元，其中吸纳脱贫户9240人；在农村公路工程领域吸纳农牧民就业4609人次，平均年收入3万元。

“前年，我向村里申请了护路员岗位，每天负责培护路肩、清除杂草垃圾。”内蒙古自治区赤峰市松山区岗子乡护路员王兆普告诉记者，做好这些工作，每月能增加一些收入。

据了解，松山区于2019年获评全国“四好农村路”示范县。为做好农村公路管养工作，松山区政府将乡村公路移交给乡镇进行养护。乡镇与公路沿线符合条件的脱贫户签订协议，每人每年承包5到10公里的农村公路日常巡查、路面保洁、路基边坡维护等工作，乡镇和松山区交通运输局通过日常抽查与定期检查相结合的方式验收养护成果，并据此支付工资。

截至目前，松山区共依托“四好农村路”设置公益岗位10个、非公益岗位186个，其中脱贫户27人，人均年增收6000元。

信息化试点无人值守护路

据了解，内蒙古自治区农村牧区公路总里程已达17.2万公里，为推进农村牧区公路养护，《内蒙古自治区农村牧区公路条例》（以下简称《条例》）于2021年1月1日起正式施行。

该负责人表示，《条例》落实各级政府和相关部门在农村牧区公路规划、建设、养护、管理和运营方面的职责，进一步理顺农村牧区公路管理体制机制，加大欠发达地区的建设和养护资金投入力度，对村道进行了明确法律界定，使9.1万公里村道管理实现了有法可依。

此外，内蒙古自治区交通运输厅还出台了《“四好农村路”高质量发展工作方案》，依托鄂尔多斯市、乌审旗等试点地区加快推进信息化建设，推进“四好农村路”高质量发展。

目前，鄂尔多斯市将科技信息化手段纳入农村公路发展框架，建设无人值守远程控制限高门架、不停车治理超载超限系统，切实保护好农村公路建设成果。乌审旗全面推行农村公路“路长制”App管理平台，落实“总路长＋县乡村三级路长”组织体系，建立健全“横向到边，纵向到底”组织网络架构。

(责编：罗知之、吕骞)

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