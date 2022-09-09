人民网北京9月9日电 （王绍绍）近日，传播内容认知全国重点实验室在京举办了以“人工智能及AI算力加速数字经济”为主题的应用示范交流会。参会嘉宾认为，随着5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术的快速发展，媒体与传播领域不断实现新的创新与变革。

与会专家表示，从内容来源来看，UGC（用户生成内容）作为媒体的创意之路，成为非常有活力的重要组成部分；内容形态上，从文字到图文到视频，多模态的内容形式成为常态；传播路径越来越短、传播速度越来越快，并出现了以区块链技术为基础的新内容形态；交互形式上，从信息的单向传递升级为社区互动、语音交互、数字人、AR/VR等多种交互方式。

“从技术趋势来看，预训练大模型已成为人工智能发展的新方向，基于大规模知识和海量无结构数据融合学习、深度学习，在多模态内容理解上具备更强的能力，另一方面在内容生成上也有更好的表现，可帮助进一步提升内容创作效率，促进内容生态进一步繁荣。”与会专家说。

百度智能云AI产品及应用副总刘倩介绍了百度在大模型方向上的工作，她说：“除了有很好的积累、研究与应用，百度在基于自主可控的算力/网络等基础设施上开展大模型共建、标准制定、人才培养、应用落地方面都有很好的合作基础。在可见的未来，人工智能基础设施和技术创新将大力促进内容科技新发展。”

浪潮信息人工智能与高性能产品部行销总经理罗郁锋认为，智算中心作为人工智能算力基础设施呈全面发展之势。智算中心的建设面临着三大要素，一是算力，多元、开放、绿色是发展趋势；二是算法，要求具有泛化能力，从单模态到多模态，满足各行业多场景的应用需求，三是生态，AI产业和应用创新伙伴只有汇集创造出开放、完整的生态、才能为行业用户的应用创新、提升产能降本增效提供可能。

统信软件生态中心总经理朱建忠表示，生态建设是操作系统产业的核心竞争要素，在人工智能产业生态发展方面，统信软件与众多人工智能领域头部上下游厂商建立了紧密战略合作伙伴关系，并有多款优秀的人工智能软硬件产品在统信UOS操作系统上完成了适配与首发，为未来人工智能在信创场景的落地奠定了良好的基础。

同盾科技副总裁陈文认为，隐私计算是重算力消耗型技术，而同盾通过算法应用化、存算分离架构来优化算力使用效能，支持多样化算力设备来扩大算力支撑边界；并通过算法加速、算法流程编排优化、代码加速、硬件加速等多种措施来降低算力消耗，提升隐私计算整体性能，从而更好满足实际应用场景的多样性需求。

白山云CTO童剑表示：“将进一步完善全球边缘网络布局，针对5G和IoT时代将涌现的各种服务需求做好网络、算力和技术储备，让数字技术的赋能成效在更多行业、更多领域开花结果，全力支持我国数字经济做强做优做大。”

移卡集团副总裁吴刚介绍，移卡为中小企业及商户提供数字化的多种解决方案，在智慧经营方面，为中小商户创新地提供全生命周期的SaaS数字化解决方案，利用人工智能等技术帮助中小企业提升数字化水平，提升经营效率。

广州视睿电子科技有限公司（希沃）副总经理杨威介绍，希沃一直在积极实践教育从信息化到数字化再到智能化的发展路线，以“三教”：教室、教师、教学为核心，在备授课、学生综合素质评价、远程同步授课等核心场景，尝试使用人工智能技术帮助老师提质增效。

交流会上，传播内容认知全国重点实验室智能计算研究中心宣布成立，首批成员单位共同探讨了智能计算研究中心建设方向与未来规划。

成员单位代表建议，未来研究中心可以优先考虑人工智能的先进技术在国产化平台的落地，选择国产化平台进行人工智能方面的的技术研究和算法设计与实现。同时希望研究中心能够紧跟用户痛点与场景化需求，在场景化应用的牵引下紧密协同产业链上下游。要达成良好的应用效果，还需要加强芯片、操作系统、算法框架之间的紧密协同，性能优化，才能增强核心竞争力。

(责编：郭思邈、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经