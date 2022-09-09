人民网北京9月9日电 （记者申佳平）近期猪肉价格如何？今年后期猪肉价格走势如何？近日，国家发展改革委价格司会同商务部消费促进司等有关部门组织行业协会、头部养殖企业及屠宰企业召开会议，深入分析生猪市场供需和价格形势，研究做好生猪市场保供稳价工作。会议指出，今年后期生猪价格有望运行在合理区间。

有关方面分析认为，目前猪粮比价处于合理区间，生猪养殖头均利润明显高于历史平均水平，如生猪价格进一步大幅上涨，可能导致产能过快增加、后期价格大幅下跌，不利于行业长期健康发展。

同时，各方认为目前生猪产能总体合理充裕，能繁母猪存栏量连续回升；新生仔猪量自二季度以来明显增加，对应后期育肥猪出栏量将相应增加，多数头部企业计划出栏量呈逐月上升态势；天气转凉后育肥猪生长速度加快，猪肉供应将进一步增加。总体判断，今年后期生猪和猪肉市场供应有保障，价格有望运行在合理区间。

参会企业一致表示，将带头做好生猪市场保供稳价工作，努力增加市场供应，促进价格平稳运行。参会行业协会表示，将加强行业自律，引导企业保持正常出栏节奏、不压栏囤货。此外，部分企业反映近期部分自媒体故意渲染涨价氛围，建议国家加强监管，引导市场理性交易。

国家发展改革委表示，下一步将会同有关部门继续密切关注生猪市场动态，及时采取有力有效措施，保障生猪价格运行在合理区间，促进行业长期健康发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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