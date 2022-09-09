原标题：龙湖龙智造以数科能力，深度赋能杭州杭腾未来社区建设

房地产行业的转型时代已经开启，推进城市智慧化转型发展成为趋势，参与未来智慧城市建设将成为地产行业发展的又一大风口。

通过数字科技的赋能，“先行者”们开辟了一片高量级“蓝海”，是建筑综合效率大幅提升的途径，也是有效缩减建筑成本的方法。更重要的是，随着互联网、云计算、大数据时代的到来，智慧城市可以向社区延伸，通过为社区安上数字化“大脑”，创造出一份更人性化、更高效、更宜居的“未来版”美好生活。

你可以想象，夜晚的路灯因你的匆匆行路而点亮，社区内的体育、教育场地，随着手机上的几次触屏就轻松完成预约，甚至是在特殊情况时，无人机为你起飞，递送生活所需的物资，在未来社区里，一个数字终端、一个ID，就可以调动起社区空间内的全部“数字资产”。

这些场景或许已令人称奇，但却只是智慧化的一角，譬如在社区的IOC智慧运营平台大屏幕里，实时动态呈现社区的各个场景与信息，将数据与空间真正结合，运营管理仅需要通过简单的触摸操作，即可对社区内人与空间的数据了如指掌。

在浙江杭州的杭腾未来社区，以上场景正通过数字科技的连接而实现。作为社区的数字科技赋能者，龙湖龙智造是基于龙湖集团“一个龙湖”生态体系，生长的智慧营造品牌，集成龙湖集团TOD全业态开发经验及行业领先的数字科技能力，核心业务涵盖开发管理、前期策划、产品管理、BIM设计、数字孪生五大服务模块，面向未来城市发展提供全业态、全周期、数字化的“一站式解决方案”。

对浙江来说，杭腾未来社区被视为未来社区的3.0形态，代表着更美好的生活理念；而对于“绘制者”龙湖龙智造而言，杭腾本身也是其交出的一份关于“未来”的答卷。

打造杭州未来人居“名片”

“智慧营造”高能输出

杭腾未来社区是杭州全域未来社区示范标杆项目之一，总体量约90万方，为杭州首个高铁站城一体融合、产城人自然高效互联的新型城市空间。定位省级未来社区，杭腾未来社区既有以人本化、生态化、数字化为价值导向以及涵盖交通、教育、服务、创业等的九大场景，此外，还要从功能上充分考虑到全域范围内的资源共享融合，肩负起“人城创产景”深度融合、助力城市能级提升的重任。

作为杭州未来人居的一张“名片”，杭腾未来社区意义重大。事实上，自“未来社区”概念提出以来，不免遇到运营场景缺少统筹、不可持续，数字化工具与运营脱离，硬扣指标、场景难以落地等共性痛点

面对新课题，全程参与杭腾未来社区设计落地的龙湖龙智造，给出了一个关于“数字化+创新运营”的答案。龙湖龙智造相关负责人表示，未来社区背后的核心，是在场景之上对客户真正的关怀和暖心的服务。

据悉，龙湖龙智造依托以数字科技为基石的强大空间营造能力，深度卷积空间设计方案，提出软硬件一体的场景数字化解决方案。同时，龙湖龙智造也创新性地改变传统以建造社区为导向的模式，转为以“数字化+创新运营”为导向的社区全生命周期运营模式，以系统性规划、一体化建设、生态资源整合，打造永续经营、服务于居民真正满意的未来社区。

在数字科技的支撑下，一座“激活城市生活想象的未来社区”正逐步展现在人们面前。

解构未来城市“一站式解决方案”

“智造”启幕未来生活

通过杭腾未来社区，人们看到智慧城市不再是缥缈的理论，数字城市、城市大脑也不是“未来式”，而是可以切身感知的东西，融入在身边点滴场景中。

从设计、建设到后续运营，龙湖龙智造为未来社区提供的是一份高品质“一站式解决方案”。

比如在设计层面，在数字科技的加持下，龙湖龙智造通过一个数字孪生的城市信息模型，实现从规划、虚拟建造、实体智造、智慧运营全过程的“一绘到底”。

建设方面，凭借10万+标准封装模块，龙湖龙智造在项目方案阶段就能通过BIM+CIM方案决策，将社区的未来长相，用完整且逼真的三维仿真效果呈现，并对全生命周期的图纸模型进行多阶段多版本海量数据管理。

在运营层面，龙湖龙智造构建了领先的数智平台， “杭腾未来社区智慧运营平台”能够全方位赋能未来社区的“规、建、运、管、服”。龙湖龙智造通过BIM+AIoT+GIS、AI视频云等技术的运用，建设社区数智化治理的驾驶舱，如同一颗“城市大脑”，大到社区各个产业布局、社区地图，小到交通出行、邻里服务，全都可以一屏通览、一网通管，让高度智能、实时反馈的智慧型社区成为现实。

通过挖掘板块内生活的当前实际以及未来潜在需求，龙湖龙智造以数字实时连通社区内交通、教育、创业、服务等九大场景，带来超乎人们想象的便捷。

如果通向未来需要一扇“任意门”，龙湖龙智造就是为你开门的那一个。

抢占数字科技先机

龙湖龙智造蓄能发力

能在占地约1平方公里的土地上，擘画出这样一幅宏伟的未来图景，不是一朝一夕之功可以完成的。经过多年沉淀，龙湖龙智造已经拥有出众的科技能力和强大的综合实力底盘。

仅就数字科技实力来说，历经多年投入超百亿元的Prop-Tech 探索，截至目前，龙湖已申请4件国际专利、844件中国专利(包含531件中国发明专利)，每年持续申报的专利数超过200件，成为行业数字科技高地。

比纯科技公司更有优势的是，龙湖龙智造传承了龙湖高品质基因，可以整合龙湖多航道经验与资源，覆盖商业投资、租赁住房、空间服务、产城更新、医疗养老等全业态运营，形成强大的系统化运营能力，能够为打造未来城市提供行业领先的“一站式”大建造、大运营解决方案，实现经济效益、社会效益双向增益。

龙湖龙智造被业内称之为“智慧营造领航者”，这背后即是由于早早入局，一路走来的硕果累累。

在北京的龙湖蓝海引擎产业园就是一个典型范例，无论是前期设计构建的“数字孪生”虚拟空间，还是自主研发的互联网智能化设备系统及智慧楼宇管理系统，仅11个月，曾经的汽配城，便摇身一变成为炙手可热的新型产业园区。

过去二十年，龙湖集团已在近百个TOD项目中沉淀出涵盖住宅、商业、长租公寓、产业园区、医疗养老等全业态、全周期的建造与运营管理经验，并被业内称为中国TOD模式的先行者。

龙湖龙智造将这份TOD开发能力及数字科技能力相集成，参与落地诸多标杆TOD项目。譬如， “站城一体化”国家级TOD样本的重庆龙湖光年项目，在其落地的过程中，前期的定位策划、数字设计等等环节里，龙湖龙智造的数字化赋能起到了重要作用。

可以说，龙湖龙智造用自己的能力与实力，证明以智造助力未来城市建设的更多可能性。

开启“智造”新时代

美好生活理想照进现实

近年来，随着人工智能、云计算、大数据等底层数字技术的广泛铺开，数字经济蓬勃兴起，并逐渐成为经济发展的新动能。

作为数字经济的重要载体，智慧城市、智慧社区的建设不只意味着人们生产、生活方式的升级，也是加快社会治理、城市供给等发展的重要路径，以及人们美好生活的实现手段。

龙湖龙智造与此有着一致的方向——无论是依托于数字科技，对房地产这个传统行业，进行数字化转型以及智能化升级；或者是通过数字化实现对人与空间的链接，通过数据完成对需求的洞察，不断提升运营与服务，龙湖龙智造都踏在了数字经济发展的步点之上。

(责编：曹淼、李源)

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