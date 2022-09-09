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聚焦新技术 赋能好内容

第五届人民网内容科技创业大赛火热报名中

2022年09月09日15:55 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 8月中旬，第五届人民网内容科技创业大赛正式启动。此次大赛瞄准新技术在内容产业全链条上的新应用、新服务，面向智能写作、内容风控、精准传播（营销）、元宇宙、大数据应用、视频直播技术等内容科技企业发出诚挚邀请，参赛报名截止时间为9月30日。

自2019年7月《人民网深度融合发展三年规划（纲要）》首次提出“内容科技”概念以来，人民网内容科技创业大赛已成功举办四届，大赛旨在构建和丰富内容科技产业生态，促进经济高质量发展。借助大赛，人民创投已累计服务企业3000余家，搭建企业与资本、企业与政府资源对接平台，促进内容科技企业的交流与快速发展，推动多家参赛企业与地方政府达成深度合作，数家企业在赛后获得了红杉资本、达晨财智等机构的投资与关注。

第四届人民网内容科技大赛全国总决赛

人民网内容科技创业大赛是探索中央媒体与地方政府合作的新模式。2019年以来，人民网牵手厦门市人民政府，成功举办多届内容科技创业大赛总决赛。人民网创业投资有限公司与厦门市在产融结合、媒体融合、央地合作等方面携手展开合作，落地了人民网资本管理有限公司，并于2021年12月17日实现了人民网首个产业园区——人民网（厦门）内容科技产业园的正式开园，与南京测绘等多家上市公司达成合作并签署入园协议。

人民网（厦门）内容科技产业园

此外，大赛在青岛、苏州等地设立的环渤海分赛区、长三角分赛区决赛等，也是人民网与地方政府在内容科技产业促进层面的有效创新联动。

第一届人民网内容科技创新创业大赛长三角赛区决赛会场

大赛在促进内容科技产业发展的同时，尝试推动党建工作创新，提高党建工作的数字化、智慧化水平。2021年第三届大赛聚焦“智慧党建”，为新一代信息技术在党建工作中的运用探索新的道路和空间。在大赛基础上，人民网充分发挥政治价值与平台价值，与各方党建中心有效联动，共建智慧党建协同创新中心，实现优质党建内容、智慧党建产品共享，共同助力提升新时期党建工作的科技含量，以科技力量协力提高党建工作效率和质量。

为进一步助力内容科技产业的发展，第五届人民网内容科技创业大赛现已正式启动报名征集。大赛优胜项目将有机会获得政策服务、资源对接、地方推介、品牌建设等服务，并优先享受人民网（厦门）内容科技产业园扶持政策、获得人民网或相关产业基金投资等多方面支持与奖励。人民网期待与更多优质项目相会于内容科技的舞台，为行业创造更多价值。

附：第五届人民网内容科技创业大赛一号公告，内含报名流程和通道（点击可查看）

(责编：董童、高雷)
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