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人民银行公布8月金融统计数据：M2同比增长12.2%

2022年09月09日16:32 | 来源：人民网
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人民网北京9月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布的2022年8月金融统计数据报告显示，8月末广义货币（M2）余额259.51万亿元，同比增长12.2%。8月份人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增390亿元。

广义货币增长12.2%，狭义货币增长6.1%

数据显示，8月末，广义货币（M2）余额259.51万亿元，同比增长12.2%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和4个百分点；狭义货币（M1）余额66.46万亿元，同比增长6.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.9个百分点；流通中货币（M0）余额9.72万亿元，同比增长14.3%。当月净投放现金722亿元。

8月份人民币贷款增加1.25万亿元

数据显示，8月末，本外币贷款余额213.98万亿元，同比增长10.4%。月末人民币贷款余额208.28万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.2个百分点。

8月份人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增390亿元。分部门看，住户贷款增加4580亿元，其中，短期贷款增加1922亿元，中长期贷款增加2658亿元；企（事）业单位贷款增加8750亿元，其中，短期贷款减少121亿元，中长期贷款增加7353亿元，票据融资增加1591亿元；非银行业金融机构贷款减少425亿元。1-8月，人民币贷款累计增加15.61万亿元，同比多增5540亿元。

8月末，外币贷款余额8268亿美元，同比下降12.3%。8月份外币贷款减少347亿美元，同比多减332亿美元。

8月份人民币存款增加1.28万亿元

数据显示，8月末，本外币存款余额258.66万亿元，同比增长10.9%。月末人民币存款余额252.38万亿元，同比增长11.3%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高3个百分点。

8月份人民币存款增加1.28万亿元，同比少增926亿元。其中，住户存款增加8286亿元，非金融企业存款增加9551亿元，财政性存款减少2572亿元，非银行业金融机构存款减少4353亿元。

8月末，外币存款余额9112亿美元，同比下降8.9%。8月份外币存款减少425亿美元，同比多减462亿美元。

(责编：罗知之、吕骞)
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