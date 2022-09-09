人民网北京9月9日电（记者任妍）近年来，国内直播电商呈现迅猛发展态势，如何推动行业高质量发展成为业内关注的重点。9月9日，由《讽刺与幽默》报社、《生命时报》社主办的“融直播”电商高质量发展研讨会京举行，会上，行业相关部门、业界平台以及从业者代表就行业最新趋势共同探讨交流。

《环球时报》社总经理吴天红表示，“十四五”期间我国电子商务产业高质量发展的关键阶段，直播电商正在经历从无序到规范、从广度到深度的质变，在此过程中，行业发展需要高质量的国民好品，给消费者以信心，给品牌以价值，同时也需要高水平的平台和机构依法合规，加强对网络主播的管理和约束。三者共同发力，才能让直播电商逐步进入规范化、专业化、高质量发展的新时代。

国家广电总局发展研究中心主任祝燕南表示，行业主管部门要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，为电商发展创造良好的市场规矩，推动中国电商行业规范健康发展。

“直播是讲好中国品牌故事的一个重要渠道，也是打造中国品牌的一个重要的抓手。”中国广告协会会长张国华认为，近年来，直播行业的迅速发展，内容和形式也在不断地丰富、充实，越来越多的角色带着新元素、新玩法加入进来，为这个行业增添了无限生机，也把中国品牌故事讲得更好。

(责编：郭思邈、吕骞)

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