人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

工信部：我国制造业企业智能化生产比例达到6.6%

2022年09月09日17:15 | 来源：人民网
小字号

9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部）

人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟介绍，截至今年第二季度，我国制造业企业实现平台化设计、智能化生产、网络化协同、个性化定制的比例分别达到9.5%、6.6%、39.5%和10.8%。新产品新模式新业态蓬勃发展，成效比较显著。

新产品、新模式、新业态代表了未来制造业的发展方向，是制造业数字化网络化智能化发展的集中体现，对于推动制造业高质量发展、培育经济新增长点具有重要意义。王建伟指出，“培育新产品新模式新业态”是工业和信息化部深化制造业数字化转型的重点任务，不仅为企业进行创新实践开辟了新赛道，也为评价转型成果提供了新标杆。近年来，围绕新产品新模式新业态，重点部署了7个方向，包括数字化管理、平台化设计、智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、新型智能产品等，均为市场价值大、发展潜力深、示范效应强的代表性、引领性领域。

王建伟表示，下一步，工业和信息化部将以培育新产品新模式新业态为抓手，推动企业生产方式、组织模式和商业范式深刻变革，为制造业数字化转型注入新动能新活力。主要做好三方面的工作。

一是抓示范。持续开展新一代信息技术与制造业融合发展试点示范、工业互联网平台创新领航应用案例征集等活动，着力培育一批面向行业场景的新模式新业态解决方案。

二是抓标准。聚焦两化融合管理体系、工业互联网、数字化供应链、数字化仿真等重点领域，加快新模式应用实施指南类标准的研制和推广。

三是抓生态。开展面向制造业数字化转型的新模式应用宣贯培训，凝聚行业共识，形成发展合力，加快新产品新模式新业态的落地推广，打造低门槛、广覆盖、有活力的创新生态体系。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：五年间，我国工业互联网转向规模发展关键期
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）“当前，我国工业互联网发展正处于起步探索转向规模发展关键期。…
工信部：十年来我国两化融合指数大幅提升
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟表示，截至今年二季度，我国两化融合指数大幅提升。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部