9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部）

人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟介绍，截至今年第二季度，我国制造业企业实现平台化设计、智能化生产、网络化协同、个性化定制的比例分别达到9.5%、6.6%、39.5%和10.8%。新产品新模式新业态蓬勃发展，成效比较显著。

“新产品、新模式、新业态代表了未来制造业的发展方向，是制造业数字化网络化智能化发展的集中体现，对于推动制造业高质量发展、培育经济新增长点具有重要意义。”王建伟指出，“培育新产品新模式新业态”是工业和信息化部深化制造业数字化转型的重点任务，不仅为企业进行创新实践开辟了新赛道，也为评价转型成果提供了新标杆。近年来，围绕新产品新模式新业态，重点部署了7个方向，包括数字化管理、平台化设计、智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、新型智能产品等，均为市场价值大、发展潜力深、示范效应强的代表性、引领性领域。

王建伟表示，下一步，工业和信息化部将以培育新产品新模式新业态为抓手，推动企业生产方式、组织模式和商业范式深刻变革，为制造业数字化转型注入新动能新活力。主要做好三方面的工作。

一是抓示范。持续开展新一代信息技术与制造业融合发展试点示范、工业互联网平台创新领航应用案例征集等活动，着力培育一批面向行业场景的新模式新业态解决方案。

二是抓标准。聚焦两化融合管理体系、工业互联网、数字化供应链、数字化仿真等重点领域，加快新模式应用实施指南类标准的研制和推广。

三是抓生态。开展面向制造业数字化转型的新模式应用宣贯培训，凝聚行业共识，形成发展合力，加快新产品新模式新业态的落地推广，打造低门槛、广覆盖、有活力的创新生态体系。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经