人民网记者 夏晓伦

“灯塔工厂”模型、融合了人工智能技术的特种机器人、运用人工智能技术筛选培育的杂交玉米和稻米种子……在近日举办的2022世界人工智能大会中信展台上，这些实物展品让观众对人工智能应用有了直观了解。

据悉，本次大会上，中信集团同旗下十余家子公司整体亮相“创新应用”主题展区，集中展示了中信近年来的数智化创新应用成果。期间，多家子公司负责人就当前新技术的发展和应用等热点问题接受了人民网记者采访。

数字化转型成银行业发展新引擎

记者了解到，中信银行近年来在金融科技领域持续发力。数据显示，中信银行科技投入连续多年保持20%以上的年增长率，近5年累计投入超过250亿元,全行科技人员突破4100人，为强化科技赋能，开启以构建财富管理、资产管理、综合融资能力为主线的新一轮发展奠定了坚实基础。

如今，人工智能技术全面崛起，催生了金融行业一系列产品和业务模式的创新。据中信银行信息技术管理部总经理寇冠介绍，该行依托中信大脑开发的“数字员工”可实现重复工作自动化，现已广泛应用于中信银行运营、管理等众多领域，落地场景达1000余个。中信金控数字人“小信”也在这次大会上正式发布。 据了解，“小信”可同时为上千个客户提供个性化投资方案。此外，中信银行已着手布局量子计算、隐私计算、元宇宙等前沿领域，为实现金融生态的创新变革积蓄力量。

寇冠表示，目前，中信银行数字化转型正呈现产能释放和持续投入双期叠加的态势。全行正在前中后台培养一批具有数字化思维、意识、能力以及技术业务精通的复合型人才，未来数字化转型一定能够成为中信银行发展的新引擎。

人工智能赋能制造业转型升级

灯塔工厂，代表着数字化制造与智能制造的世界级最高水平，实现了价值链打通和技术、模式创新，灯塔工厂关注先进技术的应用，更关注产业价值实效以及可持续发展。据了解，通过多种先进技术的运用和多重效益的提升，中信控股成功助力中信戴卡6号工厂成为世界经济论坛认可的“灯塔工厂”。

对此，中信控股首席数字官曾澄介绍，目前中信控股主要通过“灯塔工厂全流程服务”和“工业智能解决方案”服务于客户的产业数字化升级，并聚焦AI+工业视觉、AI+设备管理、AI+能源管理三个核心方向，与行业客户深度融合。

曾澄认为，工业级的“标准化”是实现行业级工业智能产品大规模复制的关键。只有达到工业级指标、实现标准化，才能打通工业产品的设计、生产、质检、物流等多个业务环节，有效协同数据驱动。同时，很多智能新技术的推进，也需要通过相关标准来完成。

“特别地，从服务产业的角度，要做好工业人工智能，核心是需要深入产线了解客户痛点、打消客户对落地效果的后顾之忧，为企业寻求最适合自身情况的解决方案。”曾澄说。

打造工业4.0时代数字化智能工厂

记者获悉，在青岛特钢，有着具有自主知识产权的智能化高速线材生产线。据介绍，全线采用高速线材轧制领域前沿的热机轧制技术，围绕加热炉全视场测温与智能燃烧、图像视频AI识别预警、Ability大数据分析平台、智慧物联系统、智能挂标机器人等智能化技术装备及平台，深度融合了工业互联网、人工智能、大数据分析、物联网、云计算及数字孪生等新技术。

对此，中信泰富特钢智能及信息化部部长白先送表示：“我们正全力打造工业4.0时代的数字化智能工厂，推动大数据、AI与冶金制造技术深度融合，构建CPSII工业互联网平台。‘智慧冶金’让制造数字化、绿色化、智能化，彰显特钢强国担当。”

据了解，中信泰富特钢作为数字化转型引领者，以数据要素为驱动，建设人工智能研究中心、大数据中心，大力发展特钢数字新经济；推动制造模式、商业模式、管控模式升级，催化特钢数字产业化、产业数字化。

白先送介绍，下一步将重点推动制造模式、管控模式、商业模式转型。在现有数字孪生基础上做进一步数字挖掘，将数字化模型与工艺创新、质量精细化深度融合，把握制造业数智化转型新机遇。

以创新科技力量推动数字城市建设

智慧图书馆、智慧交通建设，为新加坡政府提供了创新产品设备和专业服务资源；大力发展5G服务，加速“数码澳门”智慧城市的发展进程，积极打造多样化智慧项目……近年来，中信国际电讯坚持“智赋一带一路”及“智赋+产业”策略，持续发展东南亚板块业务，推进粤港澳大湾区市场，面向世界，以智慧创新推动高质量发展，积极做强、做优、做大。

“智赋运维、智赋安防、智赋连接和智赋可信，这四个项目都是以智慧思维推动智能创新，透过我们成都、珠海、广州、香港等地的研发基地及算力中心，积极利用算法算力及AI技术能力，希望以智慧赋能，配合集团创新策略推动智慧项目。”中信国际电讯技术总裁叶汉忠表示。

“在5G、云计算、人工智能等新兴技术出现之初，我们就开始着手研究，这些新技术能否为我所用，能否为客户创造更大的价值。我相信，只有采取这样的策略，才能保持我们作为一家科技企业始终引领、忠于创新的内核。”叶汉忠说道，“在未来，中信国际电讯将一如既往践行国家战略，同时积极以数字化和智能化作为发展核心，以智慧思维推动智能创新，结合5G、人工智能、物联网、大数据应用和算法创新能力，以创新科技力量推动智慧城市发展，打造智慧化、智能化产业平台，并提炼更多应用方案，融入不同服务场景，努力推进不同的‘数字城市’项目。”

“以智为先”融入东数西算“大潮”

日前，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式启动。

对此，中企通信首席副总裁骆嘉钊表示，随着政策的出台，中企通信顺势而动，第一时间制定了“云网智安”一体化解决方案，从内涵和外延两方面入手，积极对接和融入“东数西算”国家工程。

骆嘉钊进一步解释，目前业界主要关注东部和西部之间的统筹协调，事实上，无论东部还是西部都存在着国际化对接需求，而且随着经济开放和“走出去”海外投资战略的推进，未来国际化需求将更加旺盛。

据了解，中企通信与母公司中信国际电讯CPC及中信国际电讯集团相结合，东部与海外对接，西部和“一带一路”倡议覆盖沿线国家对接，通过内部“东数西算”和外部网络及云资源融合，实现国内国际双循环。

骆嘉钊总结道，在“云网智安”一体化的基础上，中企通信希望成为推动产业、企业实现数字化转型的全球化数智服务提供商，以专业的一站式服务，确保企业用户安全合规运营，同时践行国家和产业倡导的绿色低碳发展战略。

据了解，下一步，中信集团将继续加大对人工智能产业发展的支持力度；坚持开放融合，与人工智能领域各界加强合作，构建产学研用一体化创新体系，开放多元创新场景，推动原创技术研发和应用，打造“共生共享”创新生态圈，为我国经济高质量发展贡献力量。

(责编：郭思邈、吕骞)

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