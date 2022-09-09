新华社北京9月9日电（记者戴小河、高亢）中国汽车工业协会9日发布数据显示，8月我国汽车产销量分别达到239.5万辆和238.3万辆，同比增长38.3%和32.1%，增速均高于上月。

中汽协副秘书长陈士华介绍，前8个月我国汽车产销量分别达到1696.7万辆和1686万辆，同比增长4.8%和1.7%，是二季度以来的首次产销量双增长。

前8个月，新能源汽车产销量分别达到397万辆和386万辆，同比增长120%和110%，市场占有率达到22.9%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销量继续保持高速增长势头。

(责编：袁勃、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经