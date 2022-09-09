人民网北京9月9日电 （焦磊）数字化转型是构筑数字时代竞争新优势、实现企业高质量发展、建设世界一流企业的必由之路。作为数字化转型先锋和创新主体，企业在新形势下的数字化转型路径既多元又复杂，如何找到创新、高效的发展路径成为行业关注的焦点。

IDC报告显示，无论在中国还是全世界，超过半数企业认为2022年的供应链、通货膨胀、劳动力短缺以及疫情等多重挑战仍将继续。全世界范围的宏观环境的不确定性，给企业带来巨大挑战，同时推动着数字化优先战略得到越来越多企业的认可与实践。

IDC中国区总裁霍锦洁认为，数字化对于商业社会的影响不亚于上一波互联网浪潮，但企业数字化转型的“舞步”，却受到多重因素影响：首先是外部因素，比如疫情状况、供应链波动等宏观因素，以及合作伙伴之间的不同认知；其次是内部因素，数字化本质上是一场认知与思维革命，是一场脱胎换骨的系统变革与能力升级，需要生态化的战略思维、客户化的组织与流程，涉及企业的战略、文化、组织、人才机制的系统变革与创新，需要每一个人的共同参与。

数据显示，2021年全球ICT（含第三平台技术）市场规模已经超过5.3万亿美元，并且由数字技术驱动的数字经济占比也超过了GDP的50%。IDC则依据成熟度，把数字化发展分成了单点试验、局部推广、扩展复制、运行管理和优化创新五个阶段。其中，三分之二的中国企业处于第二和第三阶段。

IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰表示：据IDC的调研，在2019年至2021年期间，很多中国的组织已经超越了竖井式数字化转型状况，向企业全方位数字化转型过渡，数字化转型处于四、五阶段的企业占比已经从2019年的16.3%上升到24.8%。

武连峰认为，企业数字化转型的难度也将越来越大，涉及到四个方面的问题：首先是转型范围。数字化转型的更高级阶段将在企业中出现业务生态的改造，转型范围由少数部门到所有部门，这就需要组织结构、KPI、部门整合、人才引进等多个方面的协调和改变，进而发挥数据的内在动能。

其次是创新速度。数字化创新正在由试点试验向倍增创新变化，以数字化研发设计促进产品迭代更新，推进个性化定制和柔性生产重塑新型生产模式，韧性企业的形成不仅能够推出更多创新产品，更能带动消费升级，进而推动产业升级。

第三是融合应用。云计算、人工智能等技术是企业数字化转型的主要工具。大部分企业在初始阶段只使用了单一、独立的技术，随着数字化转型逐渐深化，数字技术需要融合应用，发挥出“1＋1＞2”的价值，从而更好地推动企业数字化业务增长。

最后是价值多元。数字化为企业带来初始价值体现为降本增效，但随着数字化转型的深化，其价值体现也逐渐多元化。企业利用数字技术对生产、管理进行调整优化，提高供应链效率和韧性，同时数字化将推动技术及商业模式创新，为社会创造更多价值，并且有助于企业践行社会责任。

武连峰表示，企业可以从顶层战略制定、KPI设计、数字化生态建设等方面让数字转型长期化，为企业数字化旅程铺路。在多重不确定性因素的压力下，IDC看到越来越多的企业进入到数字化韧性阶段，从业务中断的情况快速恢复，开始践行数字化优先战略，找到并进入新的赛道。

(责编：郭思邈、吕骞)

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