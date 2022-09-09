人民网北京9月9日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）7日，南山智尚杯·中国正装设计大赛决赛在北京中国国际时装周上举行。“本次大赛通过建立企业与新锐设计师互动双赢的赛事机制，为新设计力量、新设计方法、新设计理念提供了交流、切磋的平台。”中国服装设计师协会专职副主席谢方明在致辞中表示，在国家政策支持和行业协会组织下，设计师、企业、设计教育机构等领域进行多方联动与协同碰撞，能够推动时尚产业高质量发展。

工信部数据显示，今年1月至7月，我国服装行业规模以上企业累计营业收入8159亿元，同比增长3.9%；利润总额370亿元，同比增长4.0%，呈现稳步发展态势。

近年来，随着服装行业不断发展，消费者需求也在持续更迭。其中，在穿着消费习惯与工作场景的改变下，消费者对于正装的需求趋于多元化、休闲化，创新要素在正装企业市场竞争变革中发挥着重要作用，介于“正装”与“休闲装”之间的“新正装”正受到消费者的青睐。

为挖掘和培养正装设计人才，探索设计能力与服装面料的创新内涵，为中国服装设计领域的青年设计师提供“展示梦想与走向国际”的舞台，中国正装设计大赛在中国纺织工业联合会的指导下正式启动。经过角逐，共有多位独立设计师、服装企业设计师、院校学生在大赛中获得奖项。获奖作品在兼顾诠释度、实用性、时尚性及可落地性的同时，融入中国传统文化、民族文化等相关元素，传达中西并蓄的设计理念，彰显了新时代青年的时尚与活力。

据了解，赛事自启动以来，共吸引92所时尚设计类院校和1200位女装设计师参与，收到1310份有效稿件，最终22件作品进入总决赛。赛事通过全球征稿、初评海选、考察学习以及零距离对接等环节设置，鼓励和培育更多设计机构和设计人才投身正装产业高质量发展事业中，提高未来新生代设计师的创意创作技能水平，激发正装设计的创新活力。

赛事有关负责人表示，本次赛事将致力于探索中国正装设计的新观念、新路径、新方法，以年轻的视角延伸时尚想象力，提升时尚产业势能，推动中国时尚产业实现高质量发展。

(责编：郭思邈、吕骞)

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