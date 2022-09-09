人民网北京9月9日电 （记者乔雪峰）9月9日，国家邮政局市场监管司副司长林虎在邮政快递领域个人信息安全治理专项行动专题新闻发布会上表示，经过各部门和全行业上下共同努力，邮政快递领域个人信息安全治理专项行动成效明显，隐私面单推广工作在行业内全面铺开，日均使用量达到1亿单左右，累计侦破窃取、贩卖寄递信息案件189起，寄递企业信息安全基础得到进一步夯实。

今年3月，国家邮政局、公安部、国家网信办三部门联合谋划、实施了为期半年的邮政快递领域个人信息安全治理专项行动。林虎表示，三部门坚持协同共治，加强部际协调，建立联合工作机制，强化统筹指挥，协调行动步骤；抓住总部企业这个关键重点发力，压实主体责任，部署主要寄递企业总部开展了网络安全风险排查等一系列自查整改活动。

林虎指出，专项行动以来，各地公安机关针对涉邮政快递领域侵犯个人信息违法犯罪行为立案189起，抓获犯罪嫌疑人654名。各级邮政管理部门查处寄递企业违法违规行为377件，指导企业开展信息安全教育9000余场。

林虎指出，虽然邮政快递领域个人信息安全治理专项行动取得阶段性成效，但邮政快递领域个人信息安全治理仍然存在信息安全管控难度大、企业信息安全防护基础较薄弱、安全保障与便捷服务的矛盾仍较突出等难点。行业推行隐私面单也存在缺乏统一的行业标准、上下游数据互联互通有待加强、社会认知度不高等困难。

林虎表示，下一步，国家邮政局将加快修订、制定相关规范和标准，完善邮政快递业个人信息保护制度体系；加大邮政快递领域涉个人信息安全违法违规行为的查处力度，从技术、制度、管理层面加强信息安全风险管控；督促寄递企业、电商平台按照“安全可靠、便利服务、上下游贯通”原则，加快推广使用隐私面单和虚拟号码等安全防范技术，确保年底实现隐私面单基本覆盖的目标。

公安部网络安全保卫局二级巡视员孔长青表示，当前涉邮政快递领域侵犯公民个人信息违法犯罪突出表现为秘密植入木马程序窃取寄递信息、内部人员偷拍快递面单窃取寄递信息、向网店经营人员发送恶意链接窃取寄递信息等形式。“下一步，公安网安部门将继续保持对非法窃取、贩卖寄递信息违法犯罪活动严打高压态势，坚决维护人民群众合法权益。公安机关在此正告不法人员，窃取、贩卖寄递信息，必将受到法律严惩。”

(责编：郭思邈、吕骞)

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