新华社北京9月9日电（记者吴雨）中国人民银行副行长范一飞日前表示，要推进数字人民币体系的标准化建设，实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”。

范一飞在8日举办的2022中国（北京）数字金融论坛上介绍，数字人民币在北京冬奥会舞台上实现了精彩亮相，全新升级的数字人民币App在各大应用市场正式上架，软硬件钱包成功落地，智能合约、无障碍适老化产品等取得重大进展，多层次产品体系初步形成，有力支撑了试点地区的场景探索。

货币体系作为市场经济的基石，标准的统一尤为关键。范一飞认为，在推进数字人民币生态建设方面，受理环境和应用场景拓展亟待破局，其中标准的统一和规范是关键所在。具体来讲，要推动数字身份、报文规范、二维码制、蓝牙和NFC等方面规范和标准的统一，实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”，商户也不用增加成本即可支持各类支付工具。

“数字人民币作为央行向人民群众提供的公共产品，要体现人民性，让使用更方便快捷。”范一飞说，为避免用户信息泄露、消除数据安全隐患，也需要统筹组织各方对相关技术进行升级加固，提升数字人民币的安全防护水平，保障支付的安全便捷。

(责编：袁勃、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经