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中秋假期首日全国公路水路预计发送旅客1802万人次

2022年09月10日20:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月10日电（记者叶昊鸣）记者10日从交通运输部获悉，中秋假期首日（9月10日）全国公路水路预计发送旅客1802万人次，其中全国公路客运预计发送旅客1750万人次，环比增长11.82%，全国水路预计发送旅客52万人次，环比上升43.29%。

　　据交通运输部有关负责人介绍，各地交通运输部门继续部署做好中秋假期交通运输安全生产工作。山东省交通运输厅加强从业人员和设施设备管理、加强重点制度措施落实，严格执行渤海湾省际客滚运输“逢七不开”要求，落实内河“逢四不开”规定，同时加强防秋汛和值班值守工作。内蒙古自治区交通运输厅强调要加强涉疫地区人员转运及重点物资运输保障工作，落实落细常态化疫情防控措施，提高查验效率，持续做好口岸疫情防控工作，严把公路口岸输入关。海事局发布安全乘船及水上安全等疫情防控提示，提醒旅客疫情期间乘船出行做好自我健康监测，并积极配合工作人员做好防疫工作。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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