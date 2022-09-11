人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

前8月汽车产销同比分别增长4.8%和1.7%（新数据 新看点）

2022年09月11日05:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京9月10日电  （记者王政）中国汽车工业协会日前发布的最新数据显示，8月，购置税优惠等促消费政策持续发力，推动乘用车消费企稳上升，商用车产销实现今年以来首次同比增长，新能源汽车产销、汽车出口同比均创历史新高。前8月，我国汽车产销分别完成1696.7万辆和1686万辆，同比分别增长4.8%和1.7%，实现二季度以来的首次产销双增长。

　　乘用车产销受政策推动效应明显。8月，乘用车产销分别完成215.7万辆和212.5万辆，同比分别增长43.7%和36.5%。商用车产销实现今年以来首次同比增长。8月，商用车产销分别完成23.8万辆和25.8万辆，同比分别增长3.1%和4%。

　　新能源汽车产销、汽车出口继续保持增长势头。前8月，新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍。前8月，汽车企业出口181.7万辆，同比增长52.8%，其中新能源汽车出口34万辆，同比增长97.4%。

　　中国汽车工业协会预计，未来几个月乘用车仍会呈现较快增长，新能源汽车以及汽车出口还会延续良好发展势头，为全年汽车市场实现稳定增长提供有力保障。

　　制图：程  硕（新华社发）


　　《 人民日报 》（ 2022年09月11日 01 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：超八成企业应用工业互联网后生产经营效率明显提升
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）9月9日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏介绍，工业互联网产业联盟调查数据显示，83%的企业表示应用工业互联网后生产经营效率明显提升。…
工信部：五年间，我国工业互联网转向规模发展关键期
　　9月9日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第六场，主题是“加快制造业数字化网络化智能化发展”。（图片来源：工业和信息化部） 人民网北京9月9日电 （记者申佳平）“当前，我国工业互联网发展正处于起步探索转向规模发展关键期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部