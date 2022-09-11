本报北京9月10日电 （记者王政）中国汽车工业协会日前发布的最新数据显示，8月，购置税优惠等促消费政策持续发力，推动乘用车消费企稳上升，商用车产销实现今年以来首次同比增长，新能源汽车产销、汽车出口同比均创历史新高。前8月，我国汽车产销分别完成1696.7万辆和1686万辆，同比分别增长4.8%和1.7%，实现二季度以来的首次产销双增长。

乘用车产销受政策推动效应明显。8月，乘用车产销分别完成215.7万辆和212.5万辆，同比分别增长43.7%和36.5%。商用车产销实现今年以来首次同比增长。8月，商用车产销分别完成23.8万辆和25.8万辆，同比分别增长3.1%和4%。

新能源汽车产销、汽车出口继续保持增长势头。前8月，新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍。前8月，汽车企业出口181.7万辆，同比增长52.8%，其中新能源汽车出口34万辆，同比增长97.4%。

中国汽车工业协会预计，未来几个月乘用车仍会呈现较快增长，新能源汽车以及汽车出口还会延续良好发展势头，为全年汽车市场实现稳定增长提供有力保障。

制图：程 硕（新华社发）

《 人民日报 》（ 2022年09月11日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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