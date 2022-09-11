新华社北京9月9日电（记者胡璐）古树名木是森林资源中的瑰宝，具有重要的生态、历史、文化、科学、景观和经济价值。国家林业和草原局生态保护修复司司长张炜9日公布第二次全国古树名木资源普查结果，普查范围内的古树名木共计508.19万株。

这是记者从当天全国绿化委员会办公室、住房和城乡建设部、国家林草局联合召开的新闻发布会上了解到的。

普查结果显示，普查范围内的古树名木共计508.19万株，包括散生122.13万株和群状386.06万株；分布在城市的有24.66万株，分布在乡村的有483.53万株。群状古树分布在18585处古树群中。散生古树名木中，古树121.4865万株、名木5235株、古树且名木1186株，数量较多的树种有樟树、柏树、银杏、松树、国槐等。

全国散生古树的树龄主要集中在100至299年间，共有98.75万株。1000年以上的古树有10745株，5000年以上的古树有5株。

普查结果还显示，按生长环境看，全国散生古树名木良好的有96.98万株，中等的有18.04万株，差的有6.85万株，极差的有0.26万株；按长势情况看，正常103.73万株，衰弱15.77万株，濒危2.63万株。

据了解，本次普查范围覆盖31个省（区、市）和新疆生产建设兵团，不包括自然保护区和东北、内蒙古、西南、西北等地的国有林区以及台湾省和香港、澳门特别行政区。

“通过本次资源普查，基本查清了全国古树名木资源本底状况，建立了古树名木资源管理档案和数据库。”张炜说，下一步，将积极运用本次普查成果，进一步加强古树名木的保护和管理，推进古树名木挂牌保护，实施古树名木抢救复壮，加快推进古树名木保护法制建设，开展古树名木保护专题宣传，切实保护好中华大地上的古树名木资源。

(责编：王震、陈键)

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