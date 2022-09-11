新华社北京9月10日电 9月5日至11日，2022年国家网络安全宣传周在全国范围内统一举办。各地区各部门在基层以通俗易懂、百姓喜闻乐见的方式，宣传网络安全理念、普及网络安全知识、推广网络安全技能，有力推动全社会网络安全意识和防护技能的提升。

安徽省安庆市大观区荣升社区这几日格外热闹。在社区9月7日开展的“网络安全进社区”活动中，党员志愿者组织居民参观宣传展板，发放网络安全知识宣传手册，详细剖析常见的网络安全问题和电信网络诈骗手段，帮助广大居民提高网络安全防范意识。

“听了志愿者们的讲解，我学到了很多网络安全知识，尤其是防诈骗知识，很实用。”社区居民刘女士说，自己以后会加倍警惕刷单兼职、假冒客服等诈骗手段。

记者9日在南京市六合区税务局办税服务大厅看到，一面大型LED电子显示屏幕上滚动播放着税务稽查反诈骗网络信息安全宣传短视频。视频通过场景再现的方式，对税务稽查诈骗的典型特征和应对措施进行宣传。

六合农民画是江苏省非物质文化遗产。六合区税务部门与农民画创作者们合作，创作谨防电信网络诈骗、个人信息保护等网络安全主题作品，以海报形式普及网络安全知识。“税务部门鲜活生动的宣传辅导方式，好看好记，效果很好。”南京众合致盛财务管理有限公司一名邱姓财务人员说。

重庆市荣昌区委网信办、区教委日前联合举办了网络安全宣传周“校园日”活动。各学校通过黑板报、手抄报、宣传海报等多种方式营造学习氛围，并在班会上组织学生学习个人信息保护法，观看网络诈骗宣传视频。同学们学习掌握网络安全知识后，回到家还和父母一起分享，带动家庭共同学习网络安全知识。

(责编：王震、陈键)

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