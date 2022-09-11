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业内聚焦国漫技术：在技术攀升中探索风格化

2022年09月11日09:17 | 来源：中国新闻网
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中新网北京9月10日电 (记者 高凯)“三渲二(将已经制作好的3D模型，渲染成2D的画面效果)技术方面，咱们国内同行在技术上已经有了非常好的方案，我感觉现在更需要在风格化上进行更深的探索，这方面国际上已经有比较成熟的表现，我认为我们要在学习中找到自己的呈现方式。”在9日举行的一场国漫技术发展论坛上，更三动画COO郑喆表示。

本次动漫专场的技术论坛系腾讯在线视频主办的2022“金鹅荣誉”发布系列活动之一，腾讯在线视频平台运营部燃动宇宙工作室负责人周望， EPIC GAMES企业业务负责徐良安，原力动画CEO赵锐，中影年年董事长郭勇，更三动画COO郑喆，黑岩网络总导演王剑齐聚一堂，共话动画技术与内容的发展。

针对平台在技术层面对国漫创制的支持，周望与徐良安介绍了腾讯视频与EPIC GAMES一同搭建的针对核心动漫公司的培训、技术支持等战略合作，以及腾讯视频将在数字化资产库和UE引擎深度合作的未来展望，切实助力合作方在创作产能和高精度制作方面的提升。

在海内外领先技术应用的探讨上，赵锐也表示，完全基于UE(虚幻引擎)的实时流程将是行业未来的趋势，王剑则从创作成本的角度肯定了UE对年轻导演和年轻制作人加入动漫产业的重要支持作用。

此外，郭勇谈到了正在研发的无穿戴设备的动捕技术，预计将大幅提升未来动漫创作的效率和效果方向，虚拍技术、语音识别和语义理解的AI技术等也将为整个动画片生产的全流程进行更加高效的统一。在3渲2技术方面，郑喆表示国内同行在技术上已经有了非常好的方案，正以风格化的探索向国际接轨。

最后，针对年播动画作品越来越丰富的现象，周望表示这稳定了动画相对薄弱的一些规模，并将这一品类形容为航母，其将带动包括技术在内的诸多产业组成元素，在不断迭代中发现更多机遇，进而促进整个行业不断向前发展。

当日同期举行的颁奖会上也揭晓了今年金鹅荣誉的评选结果，沈乐平、麦正乐、苏晓光、危天行、薛锦胜等优秀创作者，《斗罗大陆》《斗破苍穹》《英雄联盟：双城之战》等优质国漫作品获得荣誉。(完)

(责编：王震、陈键)
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