坐标中国

9月12日，由中央网信办网络传播局指导，国务院国资委新闻中心主办，人民日报新媒体中心、新华社新媒体中心、中国新闻网、人民网人民视频等主流媒体合作，30家中央企业参与，中国互联网发展基金会提供支持的“我们这十年@坐标中国”网上主题宣传正式启动，一大批科普主题片将陆续上线，一系列网络互动活动也将接连开启。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。奋楫扬帆的新时代新征程上，仰望星空，中国式浪漫接连上演，探索的脚步不断迈进；俯瞰大地，陆港桥隧互联互通，“中国智造”迈向尖端，国家名片惊艳世界……十年间，一系列国之重器和超级工程成为中国成就的崭新地标、中国实力的生动坐标。

“我们这十年@坐标中国”网上主题宣传以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断刷新的中国跨度、中国精度、中国高度、中国深度、中国力度、中国速度为经纬，聚焦党的十八大以来具有代表性的基础设施建设和科技创新重大成果，讲述国资央企胸怀“国之大者”、牢记使命担当、当好国民经济“顶梁柱”“压舱石”的生动故事，展现中国建设者攻坚克难、挑战极限的胆识、魄力与智慧。

中国跨度，央企营造。

天山之上，“雪域天路”连通南北疆、贯通幸福路；伶仃洋里，港珠澳大桥、深中通道将大湾区一体联结；琼州海峡，世界最长海底电缆让海南告别百年“电力孤岛”；苍茫太空，“嫦娥”“天问”“羲和”烙印逐梦足迹……一项项超级工程用“跨越”完成“连结”，让山川之远化为举足之遥。

▲港珠澳大桥，被誉为“现代世界七大奇迹”，是中国建设史上里程最长、投资最多、施工难度最大的跨海桥梁项目，创下世界最长跨海大桥、世界最长公路沉管隧道、世界唯一深埋沉管隧道等多项世界之最。

中国精度，央企智造。

微波雷达为百公里外的航天器“穿针引线”，纳米时栅实现了“以时间测量空间”达到仪器极限，世界最小铣刀可在一粒米上刻出56个汉字……科技工作者用微观世界的一小步，引领大国智造一大步。

▲中国五矿所属企业成功研制出直径0.01毫米铣刀，使用这个极小径铣刀，可在一粒米上铣出56个汉字。

中国高度，央企建造。

世界海拔最高民用机场，让“世界屋脊”走向世界；世界海拔最高加油站，成为雪域高原上的牧民“灯塔”；世界海拔最高5G基站，在珠峰打通“生命信号”……中国建设者踏上最高处、征战“无人区”，将央企的改革发展成果，带到祖国的各个角落。

▲2020年4月，中国移动在西藏珠峰6500米前进营地，开通全球海拔最高的5G基站，确保珠峰峰顶5G信号覆盖。2020珠峰高程测量登山队登顶测量的高清视频画面通过5G网络与全世界实时共享。

中国深度，央企构造。

“深海一号”走向深海，为中国油气开辟广阔天地；塔里木油田掘进深地，在“死亡之海”向下挖出珠穆朗玛峰；扎根地下2400米的锦屏地下实验室，佳木斯、喀什、阿根廷等测控站，走向深空，将宇宙来信带回地球……建设者们不断向未知的空间开拓，向科技的极限求索，挺进深海、进军深地、探索深空、守卫深蓝。

▲2021年6月25日，我国首个自营超深水气田“深海一号”成功投产，这是中国首个自主完成设计、建造和安装的大型深水项目，对中国海洋石油事业具有里程碑式意义。

中国力度，央企锻造。

“长征五号”推力超过千吨，8万吨模锻压力机“一锤定型”力达10万吨，白鹤滩大坝可承受1650万吨的推力……大国建设者以创新之力，凝聚起实现中华民族伟大复兴的磅礴伟力。

▲2022年7月24日，长征五号B运载火箭托举当今世界最大单体载人航天器中国空间站问天实验舱，点火起飞。

中国速度，央企创造。

时速600公里高速磁浮交通系统，使2000公里范围可4小时通达；长589米的立交桥，“基建狂魔”一夜拆除；随着算力水平和速度的提升，一座超大城市2500多万人次核酸与行程数据采集与分析，24小时内可完成……面向国家和人民需要，央企建设者以建设效率提升发展效能，不断刷新创新与服务的速度纪录。

▲2021年7月20日，由中国中车研制、具有完全自主知识产权的我国时速600公里高速磁浮交通系统成功下线，这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统，标志着我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。

据介绍，9月12日至10月12日期间，“坐标中国”系列主题片将在国务院国资委新闻中心官方新媒体平台“国资小新”，和人民日报、新华社、人民网、中国新闻网等平台陆续首播，主流媒体、商业网站、社交媒体平台联动发布。广大网民朋友可通过多种互动方式参与话题讨论，推荐并打卡自己心目中的新时代地标等。

执行主编丨刘海草 张灏然

(责编：王静、白宇)

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