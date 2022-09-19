本报记者 周亚军

今年1—7月，海南省货物进出口额1105亿元、同比增长49.4%，首次前7月突破千亿元关口，实际使用外资19.9亿美元，同比增长89.5%。如此成绩与海南推进“儋洋一体化”密不可分。

30年前，洋浦经济开发区设立，成为我国第一个吸引外资成片开发的国家级开发区，我国最大经济特区的改革开放历程由此启幕。

30年后，海南自贸港建设迈出重要一步：今年5月，海南省委省政府印发关于支持儋州洋浦一体化发展的若干意见，“一线”放开、“二线”管住等自贸港早期政策开始跨出洋浦保税港区，向儋州市和洋浦全域拓展，服务全岛封关的更大范围的压力测试随之启动。

政策扩区

到洋浦保税港区采访，已是晚上7点多，陆侨国际大厦灯火通明，一楼展示大厅数字化科技范十足。

《海南自由贸易港建设总体方案》明确，在洋浦保税港区等具备条件的海关特殊监管区域率先实行“一线”放开、“二线”管住的进出口管理制度。

政策红利下，大批企业来“抢滩”。海南陆侨商贸集团紧盯海洋经济风口，在保税港区布局国际海产品综合商业生态圈，仅一年多，2.5万平方米的临港商贸综合体建成投用。

“海南建设自贸港，洋浦打造‘样板间’，保税港区更是压力测试的关键位置。”洋浦保税港区发展局局长张洪光说，“这里是制度创新的苗圃，每个月都有新政策落地。”

《海南自由贸易港建设总体方案》发布两年多来，洋浦经济开发区GDP年均增长21.8%，固定资产投资年均增长100.4%，货物进出口年均增长31.3%，高新技术和现代服务业占比85.7%。

去年12月，海关总署宣布，洋浦保税港区的进出口管理制度扩大到海口综合保税区、海口空港综合保税区试点，自贸港政策扩区首次实现点对点突破。

“儋洋一体化标志着自贸港政策在实现点对点扩区之后，继续加快放大政策效应，开始走向点面结合、多点开花。”海南省委常务副秘书长、省委深改办（自贸办）常务副主任王磊说。

空间拓展

“推进儋洋一体化，是海南全面深化改革开放和中国特色自由贸易港建设的需要，也是推动儋州和洋浦高质量发展的需要。”洋浦经济开发区管委会副主任张勇军说。

洋浦经济开发区最初只有从儋州划出的30平方公里土地，后来规划面积扩大到114平方公里。然而经过30年的发展，空间已严重不足，特别是保税港区的面积仅有2.26平方公里，已基本填满。此外，洋浦产业单一，仅是工业园区。压力测试需要现代服务业等，对城市化有更高的要求。

儋州虽是国家确定的面向东盟开放合作的重要节点城市，但产业结构不合理，缺乏项目、人才支撑，“有城无产”问题突出。

“儋洋一体化就是要将洋浦的‘有产无城’同儋州‘有城无产’的难题统筹起来破解，通过自贸港政策、体制改革机制创新、现代产业体系建设、各类风险防控等十个一体化，在更大空间、更多业态下搞压力测试，让儋州因洋浦更加开放，洋浦因儋州更有深度。”张勇军说。

实际上，去年12月29日，海南省推进儋州洋浦一体化发展动员大会暨儋州市和洋浦经济开发区领导干部大会之后，儋州和洋浦就启动了机构和人员的改革和布局，相关机构和人员正在向一线集聚、向环新英湾集中。儋洋还探索设立了集行政审批、政务大数据管理、社会信用建设和营商环境创新等职能于一体的营商环境建设局，组建了市委督查绩效办公室等。

按照规划，儋洋将构建“一湾、三带、多组团”的区域发展新格局，“一湾即环新英湾，这个区域除洋浦外，还包括儋州所辖的木棠、白马井、王五、中和等7个镇。环新英湾统一规划、开发、建设、管理，打造港产城融合新引擎，再由此辐射带动整个儋洋，使之成为自贸港建设的重要增长极。”来自新加坡的规划专家、洋浦经济开发区管委会首席规划师林光明说。

产业升级

环新英湾到底应该发展什么产业？自贸港建设总体方案公布后，谢昌伟负责的儋州工业园就开始和深圳盐田港集团的合作团队分析政策、梳理产业。他们得出的答案是：全球加工制造、高端食品加工、跨境商贸流通、国际信息服务等可享受关税减免的临港生产性服务业。谢昌伟做了一个比喻：“吃透区位和政策后，我们把车开到路口，等政策一出，绿灯亮了，就满油往前冲。”果然，儋洋一体化大幕开启，发展规划同他们的研判契合。

据介绍，儋州工业园体制创新后，政府、管委会、平台公司关系厘清，也打通了资金来源通道，市级财政总投入3000万元，已带动固定资产投资21亿元。深圳盐田港儋州现代物流中心、京东儋州智能电商运营中心、香港和山东合资的欧亿家进口肉类冷链加工基地等6个项目快速落地，华润创业、东华软件等多家企业签约入驻。

随着政策红利释放和营商环境不断优化，今年上半年，儋州洋浦进出口达423.2亿元，增长66.9%，对全省的贡献率高达51.5%。此外，洋浦内外贸航线已基本覆盖国内沿海城市和东南亚地区主要港口，400多家航运企业落户洋浦，海南国际船舶总吨位历史性跃居全国第二。

孙洲原是深圳盐田港集团的投资发展部副部长，现在把自己也“投资”到了海南自贸港，担任海南盐田港投资有限公司总经理，“我们一直在寻找下一个能够像深圳一样的港口，在国内国外走了好多地方，最后发现洋浦最具有区位优势和政策支持。”

林光明从手机调出一张环新英湾规划意向图给记者看，“自贸港建设决定了环新英湾必须面向世界、面向未来，发展大贸易、大物流、临港工业和现代服务业，拥抱自然、拥抱创新和拥抱世界的自贸港滨海新城将成为儋洋的崭新名片。”

《 人民日报 》（ 2022年09月19日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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