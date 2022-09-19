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我国首次火星探测任务一批科学研究成果发布

“祝融号”着陆区存在过大量液态水活动

2022年09月19日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月18日电  （记者冯华）记者从国家航天局获悉：截至2022年9月15日，天问一号环绕器已在轨运行780多天，“祝融号”火星车累计行驶1921米，完成既定科学探测任务，获取原始科学探测数据1480GB。科学研究团队通过对我国自主获取的一手科学数据的研究，获得了丰富的科学成果。

　　通过对着陆区分布的凹锥、壁垒撞击坑、沟槽等典型地貌的综合研究，揭示了上述地貌的形成与水活动之间存在的重要联系。

　　通过相机影像和光谱数据，在着陆区附近的板状硬壳岩石中发现含水矿物，证明了在距今10亿年（晚亚马逊纪时期）以来，着陆区存在过大量液态水活动。

　　结合相机影像和火星车移动车辙等信息，发现着陆区土壤具有较强承压强度且摩擦参数较低，存在与水活动相关并经历风沙磨蚀的特征。

　　这些新成果，揭示了火星风沙与水活动对地质演化和环境变化的影响，为火星乌托邦平原曾经存在海洋的猜想提供了有力的支撑，丰富了人类对火星地质演化和环境变化的科学认知。有关成果已在国内外权威学术期刊发表。

　　此外，科学研究团队还利用天问一号探测数据，在火星表面岩石密度与地表侵蚀程度的关系、近火空间环境中离子与中性粒子分布情况，以及火星重力场等方面，获得了一批优秀的科学成果。

　　目前，天问一号环绕器继续在遥感使命轨道开展科学探测，持续积累一手科学数据，为人类深入认知火星作出中国贡献。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月19日 11 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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