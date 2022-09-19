9月18日，招商局金融控股有限公司在深圳揭牌成立。招商金控供图

人民网深圳9月18日电（吕绍刚、王星）9月18日，招商局金融控股有限公司（以下简称“招商金控”）设立暨揭牌仪式在深圳前海举行。广东省委副书记、深圳市委书记孟凡利，招商局集团董事长、招商金控董事长缪建民，深圳市委副书记、市长覃伟中等出席活动并共同为招商金控揭牌。

据了解，金融控股公司是指依法设立，控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构，自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或股份有限公司。作为招商局的全资子公司，招商金控是国务院国资委体系内首家央企金融控股公司，也是我国第三家、粤港澳大湾区首家金融控股公司。

缪建民在致辞时说，招商金控获批设立，是招商局金融发展史上的盛事、喜事，也是招商局集团发展史上的大事、要事。招商金控将完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚守服务实业初心，推进多元战略布局，坚持金融专业管理，聚焦风险管理、财富管理、金融科技“三个能力”建设，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融，加快建设创新引领、协同驱动、特色鲜明、国内领先的金融控股集团；扎根湾区、服务香港，充分利用金融市场互联互通机制，服务前海建设高水平对外开放门户枢纽，助力香港巩固国际金融中心地位，为粤港澳大湾区建设提供有力的金融支撑，服务新发展格局。

覃伟中代表深圳市委、市政府对招商金控揭牌表示祝贺，并向招商局集团为深圳经济社会发展作出的贡献表示感谢。他说，深圳将持续深化与招商局集团务实合作，以招商金控设立为新契机，充分发挥前海深港现代服务业合作区的示范引领作用，全面加强双方在科技金融、绿色金融、普惠金融、跨境金融、财富管理、风险管理等领域合作，着力打造全球创新资本形成中心、金融创新中心、金融科技中心和国际财富管理中心，携手为建设粤港澳大湾区国际金融枢纽作出更大贡献。

公开数据显示，招商金控监管口径下风险并表及参股重要性机构总计约670家。2022上半年，招商局金融业务净利润733亿元，同比增长5.7%；截至2021年末，总资产规模10.4万亿元，管理资产规模（AUM）超19万亿元，在国内大型综合性金融集团中位列第一。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经