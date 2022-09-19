9月16日，国家主席习近平在撒马尔罕出席上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议并发表重要讲话，强调要继续加强共建“一带一路”倡议同各国发展战略和地区合作倡议对接。各方对此予以积极响应，一致认为共建“一带一路”是推动构建人类命运共同体的重要引擎。

共享古丝绸之路历史记忆，共创“一带一路”建设发展机遇。9年来，乘着共建“一带一路”合作的东风，上合组织国家发展战略对接日益紧密，贸易投资水平显著提升，地区高质量互联互通格局初现轮廓，为地区各国人民带来实实在在的福祉。

基础设施互联互通加速推进

上合组织国家山水相邻、利益交融。近年来，区域基础设施互联互通加速推进。从天山山麓到里海之滨，从帕米尔高原到哈萨克草原，共建“一带一路”合作在欧亚大陆绘出绚丽画卷。

山东青岛，初秋早晨，在中国—上海合作组织地方经贸合作示范区（以下简称“上合示范区”）多式联运中心，前往上合组织国家的班列整装待发。截至目前，上合示范区已开通到塔吉克斯坦杜尚别、吉尔吉斯斯坦比什凯克等17条国际班列线路。

上合组织地区是中欧班列的必经之路。2022年中欧班列累计开行数已破万列，有力保障了国际及地区产业链供应链稳定。面对新冠肺炎疫情挑战，中欧班列运输量逆势上涨，大大缓解了沿线国家的防疫及生产压力。

在中国与俄罗斯边境，黑河—布拉戈维申斯克公路桥实现通车，同江中俄黑龙江铁路大桥铺轨贯通，成为“造福两国人民的友谊之桥、发展之桥”。中国与哈萨克斯坦大力发展公路、铁路过境运输和国际陆海多式联运，共同修建了中国历史上第一条陆路原油进口管道、第一个陆地边界上的国际边境合作中心，中哈连云港物流合作基地为哈萨克斯坦产品提供了从太平洋扬帆出海的港口。亚湾—瓦赫达特铁路桥隧道的贯通，使塔吉克斯坦南北变通途；中吉乌公路正式通车，成为跨越高山、畅通无阻的国际运输大动脉；中巴经济走廊默拉输电项目正式送电，有力支撑了巴国内民用和工业用电需求……目前，上合组织区域内初步形成涵盖公路、油气管线和铁路的复合型基础设施网络，各国互联互通不断取得积极进展。

《上海合作组织成员国元首理事会撒马尔罕宣言》指出，哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国重申支持中华人民共和国提出的“一带一路”倡议，支持各方为共同实施“一带一路”倡议，包括为促进“一带一路”建设与欧亚经济联盟建设对接所做工作。哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫表示，这正是因为共建“一带一路”充分证明了其有效性，为参与者带来了益处，促进地区国家间经贸和投资合作，成为推动全球经济增长的重要动力。

融合创新硕果累累

近年来，上合组织成员国深入发掘互补优势，不断拓宽贸易渠道，稳步拓展合作领域，扩大了贸易规模，促进了市场繁荣。

产自新疆伊犁哈萨克自治州的果蔬，在霍尔果斯口岸走农副产品快速通关“绿色通道”，仅几小时就可以进入哈萨克斯坦市场；满载出口商品的货车从喀什综合保税区，直达吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国；乌兹别克斯坦的棉纱、农产品等通过中欧班列源源不断运抵中国；吉尔吉斯斯坦的蜂蜜、水果等优质农产品已走上中国民众的餐桌……

目前，上合示范区引进培育了上合跨境贸易服务中心等10家贸易平台，为企业提供通关申报、跨境物流、供应链金融等一站式跨境电商综合服务。今年1至7月，上合示范区对上合组织国家进出口预计完成43亿元人民币，同比增长86.2%。

在中哈连云港物流合作基地数字化调度中心，大屏幕上显示着4000多公里外的“霍尔果斯—东门”无水港实时运转情况。借助连云港港研发的港口大脑信息化项目，“霍尔果斯—东门”无水港建起内陆物流场站，哈萨克斯坦小麦和其他大宗原材料等在家门口实现国际贸易“一站式”办理、联运监管“一体化”运作。

中国—上合组织经贸学院成立、中国—上合组织法律服务委员会揭牌……上合组织创新务实合作硕果累累，促进了地区国家经济社会发展，有力提升了区域整体发展水平。

中国商务部国际贸易经济合作研究院欧亚研究所所长刘华芹表示，此前，中国对上合组织成员国的各类投资支持了一大批油气、电力、化工、农业和民生项目建设。此次，中吉乌铁路建设项目合作谅解备忘录签署和《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》确认延期5年等成果的达成，“对于未来在欧亚大陆推动共建‘一带一路’具有重要意义”。

中国上合组织研究中心秘书长邓浩认为，在中方推动下，此次上合组织成员国元首发表关于维护国际能源安全、维护国际粮食安全、应对气候变化、维护供应链安全稳定多元化等4份重磅声明，将进一步拓宽共建“一带一路”的合作领域，推动“一带一路”建设进一步走深走实。

务实合作惠及更多民众

在乌兹别克斯坦农作物主产区撒马尔罕州，由中国特变电工股份有限公司承建的沙乌达尔水电站和135+50桩水电站项目建成后，将提高当地发电量至每年3760万千瓦时，极大缓解当地电力紧张问题并降低用电成本。

“中国企业是来给我们解决问题，来办实事的！”撒马尔罕市塔伊拉克区纳乌赞达克村村民古丽雅一家人，与租住在这里的特变电工乌兹项目部工作人员早已成为了“一家人”。古丽雅说，亲戚们每次来她家都要特地向项目部工作人员问好，再到工地附近去看看，大家都盼着水电站早日建好。

“看到每株棉花上能结8到10个棉桃，亩产较去年平均提升了100公斤，我们高兴极了。公司中方管理人员教给我们的种植技术，不但实现了土地利用最优化，还提高了生产效率，圆了我们的致富梦！”中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司塔吉克斯坦员工阿莫库洛夫·依给塔里说。今年4月，中泰新丝路塔吉克斯坦农业纺织产业园三期和四期项目投产仪式举行，该产业园集棉花种植、皮面加工、纺纱、织布、印染、成衣全产业链为一体，是中亚最大的示范性园区。未来，它将把塔吉克斯坦更多优质棉产品推向世界。

新冠肺炎疫情发生以来，上合组织各国守望相助，携手抗击疫情。中国国药集团与哈萨克斯坦伙伴开展疫苗合作，多批次送去600万剂次疫苗。安徽智飞龙科马生物制药有限公司研发的新冠疫苗在乌兹别克斯坦注册上市，成为国际首个注册上市的重组亚单位新冠疫苗。吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫接种中国疫苗，塔吉克斯坦总统拉赫蒙感谢中方“始终在塔需要时伸出援手”……

上合组织医药合作发展大会召开，“丝路一家亲”行动框架内关于卫生健康、扶贫等领域的30个合作项目逐一开展……上合组织前秘书长努尔加利耶夫说，在上合组织发展过程中，中国始终以自身行动带动各方走包容发展、互利合作之路，所发挥的积极作用有目共睹。中国国际问题研究院欧亚所所长李自国表示，高质量共建“一带一路”契合发展需要，契合时代需要，契合各成员国求团结、促稳定、谋发展的共同心声，将为上合组织行稳致远持续提供强劲动力。

有团结的地方，定有幸福相随。上合组织合作内涵不断丰富，与共建“一带一路”互为机遇，融合发展，相得益彰。坚持弘扬“上海精神”，深化高质量共建“一带一路”合作，必将为构建更加紧密的上合组织命运共同体作出新的贡献。

（本报记者刘融、蔡子畅、李亚楠、陈尚文、王迪、俞懿春）

《 人民日报 》（ 2022年09月19日 03 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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